Max Verstappen vierde in Bahrein, Hamilton onverwachte winnaar

De derde plaats lonkte wel voor de Nederlander door late pech bij Charles Leclerc. De coureur van Ferrari was verreweg de snelste van het veld en leek onbedreigd naar zijn eerste triomf in de Formule 1 te rijden, tot tien ronden voor het einde zijn motor begon te pruttelen. Zienderogen nam zijn snelheid af en Lewis Hamilton zag zijn kans schoon. De vijfvoudig wereldkampioen vloog de Monegask voorbij en reed totaal onverwacht naar de zege. Achter hem schoof Valtteri Bottas door naar de tweede plaats.

Verstappen had de onfortuinlijke Leclerc ook nog kunnen inhalen, maar een crash van oud-teamgenoot Daniel Ricciardo (Renault) bracht de safetycar op de baan, waardoor inhalen in de laatste twee ronden niet meer was toegestaan.

Het was niet de race van Ferrari onder het kunstlicht, want ook Sebastian Vettel haalde niet het maximale uit zijn auto. De Duitser moest weliswaar toezien dat Leclerc hem overklaste, maar zijn rode bolide had de snelheid voor de tweede plek. Vettel liet zich echter inpalmen door Hamilton kort na de tweede pitstop. De Duitser raakte na de inhaalmanoeuvre van zijn Britse rivaal ineens de controle kwijt over zijn auto en spinde. Even later brak spontaan zijn voorvleugel af en was een derde pitstop noodzakelijk. Meer dan de vijfde plaats zat er niet in voor Vettel.

Die positie leek aanvankelijk voorbestemd voor Verstappen. De Limburger moest bij de start wel alle zeilen bijzetten om zijn vijfde plaats vast te houden. Hij zag voor de eerste bocht Carlos Sainz (McLaren) en Kevin Magnussen (Haas) voorbijkomen, maar door de bocht aan de buitenkant te nemen, sloot hij toch keurig als vijfde aan bij de twee Ferrari’s en de twee Mercedessen.

Sainz deed een aantal ronden later een poging de Limburger opnieuw in te halen, maar de Spanjaard beschadigde daarbij zijn voorvleugel en viel terug. Vanaf dat moment had Verstappen de vijfde plek vast in handen en meer leek er niet in te zitten, totdat de pechduivel langs kwam bij Ferrari.

Bottas, de winnaar van de openingsrace in Melbourne, behield de leiding in de WK-stand, met Hamilton op 1 punt achterstand als tweede.