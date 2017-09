Max Verstappen sleept er één WK-puntje uit na inhaalrace

Max Verstappen is na een gevecht in de achterhoede als tiende gefinisht in de Grand Prix van Italië. De Nederlandse Formule-1-rijder van Red Bull lag na een lekke band in de derde ronde helemaal achteraan en wist uiteindelijk nog tien posities op te schuiven.

De Brit Lewis Hamilton won in zijn Mercedes de race op het snelle circuit van Monza en deelde Ferrari een gevoelige tik uit. De Italiaanse renstal slaagde er voor het zevende jaar op rij niet in zijn thuisrace te winnen. Bovendien raakte kopman Sebastian Vettel de leiding in het wereldkampioenschap kwijt aan Hamilton. De drievoudig wereldkampioen boekte zijn zesde overwinning van dit seizoen en de 59ste GP-zege in zijn carrière.

Hij startte in Monza van poleposition en reed vrijwel de gehele race onbedreigd aan de leiding. Hij zette zeven coureurs op meer dan een ronde achterstand, onder wie Verstappen. Hamiltons Finse teamgenoot Valtteri Bottas eindigde op 4 seconden als tweede, Vettel reed zijn Ferrari op ruim 36 seconden afstand van de winnaar naar de derde plaats. In het kampioenschap heeft Hamilton na dertien races drie punten voorsprong op Vettel.

Verstappen kreeg al vroeg te maken met tegenslag. Na een flitsende start, waarin de Limburger oprukte van plaats dertien naar acht, ging het in de derde ronde mis bij een poging de Braziliaan Felipe Massa (Williams) in te halen. De bolides toucheerden elkaar, waarbij de rechter voorband van Verstappen lek ging. Na een gedwongen pitstop kon hij de race vervolgen vanaf de laatste plaats. Na een tweede pitstop vond Verstappen de snelheid om de nodige coureurs in te halen. De tiende plaats leverde hem één punt voor het WK op. Hij staat na dertien races zesde in de tussenstand met 68 punten.

Pechseizoen

De negentienjarige Verstappen heeft over pech niet te klagen dit seizoen. Hij viel vorige week na acht ronden al uit met motorpech in zijn 'thuisrace' in het Belgische Spa-Francorchamps. Het was zijn zesde uitvalbeurt van het seizoen. Voor de race in Monza was al duidelijk dat een hoge klassering een zware opgave zou worden. Doordat Verstappen drie belangrijke componenten van zijn motor voor de vijfde keer dit jaar liet vernieuwen, kreeg hij een 'gridstraf' en moest hij ver naar achteren in de startopstelling.

Ik snapte niet waarom hij per se daar wilde inhalen Philippe Massa

Max Verstappen was duidelijk in zijn oordeel na de Grand Prix van Italië, waarin hij als tiende finishte. "In de derde ronde was het klaar. Een lekke band in de derde ronde en dan meteen een pitstop, dan is het over. Felipe Massa heeft mijn race verziekt'', zei de Limburger na de race op Ziggo Sport.

De Limburgse Formule 1-coureur kende vanaf de dertiende startplek een flitsende opening en rukte in zijn Red Bull op naar de achtste plaats. Toen hij in een chicane de Williams van Massa wilde inhalen, kwamen de auto's met elkaar in aanraking. Daarbij liep Verstappen een lekke rechter voorband op.