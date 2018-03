Max Verstappen heeft niet zijn dag in Melbourne en finisht als zesde

Sebastian Vettel won de race. De Duitser troefde in zijn Ferrari regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes af. De Brit wist opnieuw zijn pole position op Circuit Albert Park niet te verzilveren en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Dat gebeurde vorig jaar ook al in Melbourne, toen Vettel eveneens zegevierde voor Hamilton. De Fin Kimi Räikkönen stuurde zijn Ferrari naar de derde plaats.

Het werd niet de race van Verstappen. Het ging al mis bij de eerste bocht na de start. De Deen Kevin Magnussen ging hem buitenom voorbij, waardoor Verstappen van de vierde naar de vijfde plek werd verdreven. Hij jaagde vervolgens enkele ronden wanhopig op de coureur, maar vond geen geschikt moment Magnussen in te halen. Verstappen gleed zelfs weg in een bocht en spinde 360 graden. Hij hield de bolide wonderlijk genoeg op de baan, maar zakte wel van de vijfde naar de achtste plaats.

Kapotte onderdelen

Een nieuwe tegenslag volgde na de eerste grote pitstop tijdens een fase waarin de race tijdelijk was geneutraliseerd doordat de stilgevallen bolide van Romain Grosjean in de weg stond. Verstappen negeerde de gele waarschuwingsvlag en haalde Fernando Alonso in. De wedstrijdleiding verordonneerde dat de Nederlander de vijfde plek moest teruggeven aan de Spanjaard van McLaren. Vanaf de zesde plek lukte het Verstappen in het restant van de race niet Alonso nog te bedreigen.

De Nederlander bleek het grootste deel van de race in een niet-complete bolide van Red Bull te hebben gereden. "Er waren wat dingen afgebroken in het begin van de race, toen ik erg veel last had van overstuur. Het team was verbaasd dat ik mijn rondetijden kon vasthouden", zei de Limburger na de race op Ziggo Sport. "Op dit circuit is het ook bijna niet mogelijk om in te halen. Al had ik er 13 pk bij, dan nog kom je er niet langs hier."

Lewis Hamilton, die vanaf de eerste plek startte, reed het eerste deel van de race soeverein aan de leiding, maar zag tot zijn ontsteltenis dat Sebastian Vettel na de pitstop ineens voor hem reed. "Heb ik iets verkeerd gedaan?" riep de Brit vertwijfeld door de teamradio. Dat had hij niet, want Vettel was slim de pitstraat in gedoken op het moment dat er al gele vlaggen wapperden en de coureurs snelheid moesten minderen. Hamilton deed er in de slotronden alles aan Vettel nog aan te vallen, maar de Duitse viervoudig wereldkampioen hield stand.

Lees ook onze vooruitblik op het nieuwe Formule 1-seizoen van Max Verstappen. 'Om optimaal te presteren moet alles goed zitten in zijn auto, en in zijn hoofd.'