Max is nooit ver weg bij de jongens van de kartbaan

Zij aan zij zitten ze in de bus, Nick en Tim Gerhards. Op de televisie kijken ze de start van Max Verstappen in de Grand Prix van België. Nick met de hand onder het hoofd, Tim met wijde armgebaren. Ze zijn fan. Na drie minuten komen ze naar buiten. De rest willen ze niet zien. Pas later thuis, als ze zelf klaar zijn met racen.

De tweeling, tien jaar oud, moet namelijk hun 1-2 verdedigen in de vijfde race van het Nederlands Kampioenschap viertakt in Berghem, het grootste evenement van Europa in de viertakt. Declasseren van de tegenstander, heet dat. Dat willen ze in heat twee en drie ook. Nick en Tim zijn serieus met het karten bezig. Tim staat bovenaan in het NK, dat bestaat uit zes wedstrijden.

Vrijdag waren ze er om te trainen. Ze tekenden vooraf de ideale lijn op een stuk papier. Ze gingen, met oud-coureur en vader Peter langs de kant, rondjes rijden om de baan te leren kennen.

Nieuw talent

Het karten is de broedplaats voor nieuw talent. Daar waar de helm bijna groter is dan de rijder worden nieuwe Max Verstappens geboren. Elke Formule 1-coureur leerde er gassen, remmen en sturen.

Verstappen zelf is nooit ver weg in deze wereld. Ook op het grote scherm wordt de start van zijn race getoond, veel kinderen lopen met petjes of kleding van #33. En natuurlijk, iedereen wil net als Max zijn. Gaby van de Burgt heeft nog een foto van Max in de kart op Berghem, precies aan het einde van de pit-straat. Vader Jos staat erachter, nonchalant tegen een paal geleund.

Van de Burgt is organisator van dit NK. Haar werk is de afgelopen jaren toegenomen, nu de interesse in de kartsport mede dankzij Max enorm is toegenomen. Dat merkt ze zelf ook bij haar eigen kartschool, die officieel is goedgekeurd door de Nederlandse autobond KNAF. Ze zit het hele jaar door vol.

Er komen steeds meer licentiehouders bij, nu ruim boven de vierhonderd. Maar niet iedereen kan dan meteen een NK rijden. Die stap wordt met de Parolin Rocky-klasse vergemakkelijkt.

Deze viertaksklasse, voor kinderen tussen de zeven en elf jaar, is sinds twee jaar de instapklasse in het karten. De competitie waar de kart nog niet zo duur is en waar niet zo technische vaders weinig hoeven te sleutelen. Van de Burgt: "Dit jaar hadden we dertig inschrijvingen in de Parolin. Dat aantal was nog nooit zo hoog. Karten leeft."

Tijdens de race liggen Nick (wedstrijdnummer 1) en Tim (60) snel op kop. © Merlin Daleman

Het karten wordt zo ook aantrekkelijk voor mensen die het vooral leuk vinden. Een Dani Adegeest bijvoorbeeld. Hoog eindigen is leuk, achteraan eindigen ook prima. Het wordt de middenmoot. Karten is zijn hobby en als hij doorgaat, dan ook in het recreatieve circuit. "Ik was net ook wel een beetje bang. Kon wel langer doorrijden, maar besloot te remmen. De kar heel houden is wel zo fijn."

Peter Gerhards knutselt wel graag met de afstelling. Met de bandwijdte of de bandenspanning kan wel worden gespeeld. Hoeveel bandenspanning? Dat blijft een geheimpje.

Vader Peter Gerhards neemt de rondetijden door met Tim. © Merlin Daleman

Tussen Max en de broertjes zitten niet alleen letterlijk kilometers, maar ook miljoenen euro's. Karten al is duur. Een tweetakskart kost rond de vijfduizend euro. Voor een Parolin Rocky-kart tel je 1500 euro neer. Exclusief bandjes. Daarom staat bij sommigen achter hun naam op het grote scherm een sponsor. Bij anderen staat er gewoon 'papa'.

Vader Gerhards moet twee kinderen de sport door loodsen. Want verder, dat wil de tweeling wel. Een tweetaksklasse is een logische optie. Maar het is kijken wat financieel haalbaar is. Peter Gerhards: "Het liefst heb je ze zo snel mogelijk in een auto."

In België valt Max Verstappen intussen uit. Autoproblemen. De broertjes krijgen het toch te horen. "Hoeven we het toch niet meer te kijken", zegt Tim. Hij wint uiteindelijk twee heats. Nick één. Tim: "Ik zou het wel heel raar vinden als ik nu geen Nederlands kampioen wordt."