Matti Nykänen (1963-2019), een hoogvlieger die diep viel

Over het turbulente leven van Matti Ensio Nykänen viel veel te vertellen, getuige het grote aantal biografiën dat er over de Finse skispringer is geschreven. Ook verscheen er een documentaire over hem, getiteld ‘Matti: Hell is For Heroes’. Met 461.665 kijkers was het in 2006 de best bekeken film in Finland. De spraakmakende Nykänen overleed maandag, slechts 55 jaar oud. Over de doodsoorzaak werd niets bekendgemaakt

Hij probeerde zijn geluk als zanger en zelfs als stripper, maar raakte steeds vaker betrokken bij gewelddadige incidenten, vaak in combinatie met

al­co­hol­mis­bruik

Nykänen won vier gouden olympische medailles, de eerste op 21-jarige leeftijd in Sarajevo (1984), de overige drie vier jaar later in Calgary. Hij werd de eerste skispringer die op de Spelen op zowel de kleine als de grote schans triomfeerde. Ook veroverde ‘The Flying Finn’ vijf wereldtitels en 46 wereldbekerzeges.

Nykänen in 1988. © BSR Agency

Nykänen werd een sporticoon in Finland. Vliegend als een adelaar verscheen hij op een postzegel en bijna dagelijks sierden zijn foto’s de voorpagina’s van kranten. In de vele reacties na zijn overlijden werd hij omschreven als een legende. Hij stond ook bekend om zijn opmerkelijke one­liners, zoals ‘morgen is altijd een toekomst’ en ‘ik schat de kansen op vijftig-zestig’.