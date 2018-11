Matthijs de Ligt: Ik leer spitsen te ontleden

Zie hem zitten in hotel Woudschoten te Zeist, waar Oranje zich in alle rust voorbereidt op de Nations League-duels met Frankrijk (morgen, 20.45 uur) en Duitsland (maandag). De Ligt oogt ontspannen. Topfit ook. Telefoon in zijn handen, armen als staalkabels en gespierde benen die hij onder de gesprekstafel manoeuvreert. Als hij ziet dat er nog een journalist bij komt zitten, schuift hij als vanzelfsprekend een stoeltje op.

Dat is De Ligt. Beleefd. Welbespraakt. En reflecterend op zichzelf en zijn sport, een vrij zeldzame eigenschap onder voetballers. De Ligt komt dan ook uit een hockey- en tennisfamilie.

De woorden die De Ligt afgelopen weekend sprak, galmden begin deze week nog na in Zeist. De Ajax-verdediger had zondag na de overwinning bij Excelsior (7-1) te kennen gegeven dat hij de prikkel soms mist in de eredivisie. De verschillen zijn te groot. Bondscoach Ronald Koeman stapte een dag later op De Ligt af toen de internationals bij elkaar kwamen. “Hij vertelde me dat hij wist hoe lastig het is om dit soort wedstrijden te spelen”, reproduceert De Ligt het gesprek. “Voor mij is het niet per se lastig, want het is gewoon een wedstrijd die je weer moet winnen. De focus is hetzelfde. Alleen, als het 2-0 of 3-0 staat, dan weet je: deze gaan we nooit meer verliezen. Dan begint de nonchalance er een beetje in te sluipen. Dat gevoel is moeilijk uit te zetten.”

Ik schat situaties steeds beter in. Mede door mijn ervaring, natuurlijk Matthijs de Ligt

Of hij zich soms verbaast over de naïviteit bij tegenstanders in de eredivisie, zoals Willem II, dat met drie verdedigers aantrad in de Arena, of Excelsior, waar de balans tussen aanvallen en verdedigen ver te zoeken was? De Ligt weegt zijn woorden. “Als Ajax zijnde willen wij druk zetten, maar in sommige fases moeten we ook terugzakken om de boel dicht te houden”, meent hij. “Dat is misschien iets wat in Nederland minder graag gedaan wordt dan in het buitenland. In het buitenland wordt vaak wat realistischer gespeeld dan hier.”

Twinkelen Vandaar ook dat zijn ogen beginnen te twinkelen als de komende tegenstander van Oranje, regerend wereldkampioen Frankrijk, ter sprake komt. De Ligt kijkt uit naar de wedstrijd. Het is de prikkel, de uitdaging waar hij als talent naar smacht. Bij de Fransen staat Olivier Giroud in de spits. Of het lastig is de omslag te maken van spitsen uit de eredivisie naar internationaal gelauwerde aanvallers? “Nee”, schudt De Ligt. “Mijn voorbereiding is precies hetzelfde. Van Giroud weet ik wat voor type spits hij is. Zoiets leer je ook. Je leert spitsen langzaam een beetje te ontleden. Hoe ze bewegen, hoe ze lopen en hoe ze kunnen scoren. Die bagage neem je mee naar de volgende wedstrijd.” De Champions League-duels met Ajax en de wedstrijden met het Nederlands elftal tegen toplanden hebben hem het afgelopen half jaar beter gemaakt, stelt De Ligt. “Ik weet steeds beter positie te kiezen en ben ook wat rustiger geworden op het veld. Vorig seizoen had ik rond deze tijd al vijf gele kaarten, nu pas één. Dat zegt wel iets over mijn manier van spelen nu. Als jonge jongen wil je er altijd in kleunen en volle bak gaan, waardoor je soms te laat komt en een overtreding maakt. Nu schat ik situaties beter in. Mede door mijn ervaring, natuurlijk.” Hij is nog lang niet ‘af’, beaamt De Ligt. “De basis is op zich goed, denk ik. Fysiek, tactisch en technisch zit ik redelijk goed in elkaar en qua snelheid behoor ik inmiddels bij de beste vijf spelers van Ajax. Maar alles kan nog beter.” Maar ach, De Ligt is nog jong. Je zou het bijna vergeten.

