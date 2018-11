Matthew Hedges is een spion, zeggen de Emiraten, maar ze laten hem toch vrij

Hedges is een 31-jarige Britse academicus die in april van dit jaar in het kader van zijn promotieonderzoek afreisde naar de Emiraten. Daar deed hij twee weken lang interviews. Op het vliegveld, op weg naar huis, werd hij gearresteerd. De autoriteiten beschuldigden hem ervan dat hij op zoek was geweest naar vertrouwelijke informatie. In een rechtszaak die, meent Human Rights Watch, niet bepaald volgens de normen verliep, werd hij veroordeeld tot levenslang.

“Hedges heeft de vrijheden die de Verenigde Arabische Emiraten aan hun wetenschappers gunnen, misbruikt om te proberen gevoelige informatie in te winnen”, zei een woordvoerder van de golfstaat op een persconferentie over de vrijlating. Hedges deed onderzoek naar het gevolg van de Arabische lente op het buitenlands beleid.

Op een video lijkt Hedges toe te geven dat hij militaire geheimen probeerde te ontfutselen

Wapenaankopen Na zijn arrestatie zette het Verenigd Koninkrijk de Emiraten onder druk om bewijs te leveren voor hun beschuldiging. Met dat bewijs kwamen ze vandaag. Het bestond uit een video waarop Hedges lijkt toe te geven dat hij militaire geheimen probeerde te ontfutselen. Zo zou hij rondvraag hebben gedaan naar wapenaankopen door de Verenigde Arabische Emiraten. Hedges’ echtgenote reageerde opgetogen op zijn vrijlating. Zij sprak van een ‘nachtmerrie die eindelijk voorbij is’. Volgens haar zou haar man nooit zijn vrijgelaten zonder de diplomatieke inspanningen van de Britse minister Jeremy Hunt van buitenlandse zaken. Het feestje van minister Hunt was iets minder uitbundig. Hedges is vrij, maar de kwestie-Nazarin Zaghari-Radcliffe bestaat nog. Zij, een 33-jarige administratief medewerkster van persbureau Reuters, is in Iran veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar omdat ze gepoogd zou hebben het Iraanse regime omver te werpen. Ze was er twee jaar geleden om familie te bezoeken, maar kwam niet meer terug.

