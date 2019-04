Matrozen in opleiding mogen hun praktijkexamen lekker buiten doen

Op de steiger checkt de roodharige Auke (16) nog even of hij alles heeft: zwemvest, helm, portofoon. Op het tien meter lange opleidingsschip is die laatste niet per se nodig, zegt hij, maar in het echt wel. “Op een groot schip kan je de ander niet zo makkelijk verstaan. Dus leren we alvast hoe dat werkt.”

Vmbo-scholen mochten gisteren beginnen met de praktijkexamens, maar op het Maritiem College gaan ze volgende week pas van start. De examens zien er niet overal hetzelfde uit, legt docent Jan-Henk Braam uit. Net als zijn leerlingen is Braam in een donkerblauwe overall gehesen. “De studenten weten van tevoren ook niet precies wat hun te wachten staat. Maar vijf dagen van tevoren mogen ze gaan voorbereiden, dus vandaag hebben we alvast een tipje van de sluier opgelicht.”

Mensen zien het vmbo als laag, terwijl het om zo’n zestig procent van de leerlingen gaat docent Jan-Henk Braam

Volgens Auke komt er in het examen vast en zeker iets met verven en lassen voor. Naast hem verven twee klasgenoten op hun knieën het dek van het schip. “Ik heb gehoord dat het een soort simulatie is waarbij een schip botst tegen een ander schip. Dan moet je een spoedreparatie uitvoeren, bijvoorbeeld door een gat dicht te lassen zodat het niet lekt.”

Dat kan nog best lastig zijn, zegt hij. Maar zenuwachtig is de eindexamenstudent niet. “We hebben in de afgelopen vier jaar al zó vaak geoefend.” De leerlingen, die opgeleid worden tot matroos, krijgen elke dag zowel theorie- als praktijkles. Auke zat hiervoor op een andere vmbo-school met alleen theorieles, maar dat vond hij heel moeilijk. “Bij praktijklessen leer ik meer en haal ik ook altijd hogere cijfers. En het is fijn om buiten te zijn.”

Stigma Jan-Henk Braam vindt het jammer dat er een stigma aan het vmbo kleeft, zegt hij. “Zeker nu er zo’n schreeuwend tekort aan vak personeel is. Mensen zien vmbo als laag, terwijl het om zo’n zestig procent van de leerlingen gaat. Daarvan doet het overgrote deel theoretische leerweg – gestimuleerd door hun ouders – terwijl veel van hen gelukkiger zouden zijn op een praktische school met vakonderwijs.” Dyan (15), die uit een roeibootje de steiger op stapt, heeft nooit getwijfeld aan deze opleiding. De schipperszoon was altijd al gek op schepen en riep vanaf zijn vierde dat hij schipper wilde worden, zegt hij met een brede glimlach op zijn gezicht. Ook bij hem zijn er geen zenuwen voor de examens. “Ik heb het meeste al geleerd van mijn vader, die een groot beunschip heeft. Ik ga weleens mee en dan leert hij mij schuren, touwen vastzetten en sluizen doorvaren. En voor de examens oefenen we samen.” De centrale examens vindt hij wat spannender: “Vooral wiskunde is moeilijk. Maar dat komt ook wel goed, denk ik.”

Vmbo-examen Dit jaar doen 112.663 vmbo-leerlingen centraal examen. Daarvan volgen bijna 19.000 vmbo’ers de basisberoepsgerichte leerweg, ruim 31.000 de leerweg kaderberoepsgericht en bijna 63.000 vmbo’ers de leerwegen gemengd en theoretisch. De praktijkexamens beginnen tussen 1 april en 20 juni. De centrale examens beginnen 9 mei.

