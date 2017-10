Mathieu van der Poel, ongrijpbare realist

“Of ik kwetsbaar ben?’, herhaalde Mathieu van der Poel de vraag. Hij leek verrast na zijn eenmansshow in Zonhoven. Het veldritseizoen is nog vers, zes weken cross zijn er tot dusver gereden. En Van der Poel drukt meer dan ooit tevoren zijn gewicht op de sport. Van de tot en met dit weekeinde negen wedstrijden won hij er acht. Die ene vorige week in Ronse liet hij bewust aan zijn landgenoot Lars van der Haar, omdat hij in een loopgravenoorlog was verwikkeld met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert.

Onkwetsbaar dus. Het duurde een paar tellen voordat de 22-jarige Van der Poel in zijn hoofd ruimte maakte voor een reflectie. “Dit seizoen is bijna perfect gelopen. Ik rijd momenteel met veel zelfvertrouwen rond.”

Een nieuwe pauze viel om vervolgens het lange, onzekere traject tot aan de kampioenschappen van januari en februari te benadrukken. “Als ik een week ziek word, kan ook alles zo maar weg zijn.”

Van der Poels realisme is nooit ver weg, als je er hem naar vraagt. Maar als je een perfect weekeinde achter de rug hebt met twee afgetekende zeges en zondagmiddag bij 25 graden in Zonhoven je lippen aan een biertje zet, dan mag het omschakelen wat tijd kosten.

Haas

Vooral de wijze waarop Van der Poel gisteren de tweede manche van de Superprestige bijschreef, sprak tot de verbeelding. De zoon van oud-coureur Adrie van der Poel schoot als een ongrijpbare haas door de enorme zandkuil in het natuurgebied in Belgisch Limburg. “Dit is nooit een oefening, al mag het er zo misschien uitzien. Het parcours is daarvoor veel te lastig.”

Van serieuze tegenstand was amper sprake. Van Aert legde zich opnieuw neer bij de overmacht van zijn rivaal. Van der Haar was tevreden met een derde plek. Het zijn op dit moment de harde verhoudingen. Het beeld in Kruibeke een dag eerder was precies eender.

In Zonhoven was de temperatuur Van de Poels feitelijke rivaal. “Ik wilde weinig energie verspelen in het begin, omdat ik met het inrijden al voelde dat ik mij niet vanaf de start meteen moest forceren.”

Zijn doordachte aanpak loonde. Van Aert hoopte de Nederlander met een snelle aanval te verrassen, maar moest dat bekopen met een serieuze terugval toen Van der Poel na twee ronden zijn ritme wist te paren aan de warmte.

IJsblokjes

Met een ijsvest, ijsblokjes in zijn nek en teamleden die onderweg koud water in zijn nek goten, hield Van der Poel in Zonhoven de regie. Bijna dan. Hij schoot in de afdaling in de zandkuil bijna over zijn stuur. Met kunst en vliegwerk hield de jonge coureur zijn balans. En niet veel later schoof hij in een bocht onderuit. Zijn royale voorsprong leed er nauwelijks onder.

Nadat de stofwolken die Van der Poel optrok waren neergedaald, volgden de verklaringen voor zijn succesreeks, die deed denken aan het tijdperk van de gewezen Vlaamse grootmeester Sven Nys. Er was het zand, zijn ondergrond. Op de crossmotor doet Van der Poel in zijn vrije tijd niets liever dan door mul zand scheuren.

En er zijn trainingen. Hij heeft zijn oefeningen zwaarder gemaakt. Lopen doet hij twee keer per week, vertelde Van der Poel, en tussendoor lange duurtrainingen afgewisseld met intervallen. “De voorbije jaren werd het mij nog afgeraden om te lopen - te jong nog. Mijn lichaam kan het inmiddels aan. Je ziet dat het zich uitbetaalt.”

Het is veel te vroeg, vond Van der Poel, om dit crossseizoen als geslaagd te beschouwen. Het blad moet nog van de bomen en het zand ingeruild voor modder, eer hij een conclusie wil trekken. De voorbije twee jaar moest het WK de kroon op zijn werk worden. Pech en onderschatting doorkruisten zijn plannen. “In drie maanden kan veel gebeuren.”