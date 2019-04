Mathieu van der Poel laat zien: kruisbestuiving helpt sporters vooruit

De gegevens gingen meteen viral. Want hoe dééd-ie dat, Mathieu van der Poel? Vanuit een kansloze positie terug naar de kopgroep, om in de laatste meters iedereen omver te blazen. Hij, de veldrijder, de mountainbiker, pas sinds kort wegwielrenner.

Hoe precies, dat kunnen we zien op zijn document op de sportapplicatie Strava waar mensen activiteiten delen. De 24-jarige wielrenner zette na zijn spectaculaire overwinning in de Amstel Gold Race zijn gegevens online.

Voer voor coaches, concurrenten en liefhebbers. Zelfs Tom Dumoulin zei met een knipoog dat hij wel even bij Mathieu langs zou gaan als hij ooit voor de klassiekers zou gaan. Weekje samen trainen om te kijken hoe hij de dingen aanpakt. Anders dan de meeste wielrenners. Van der Poel is in de winter aan het crossen. Dat betekent: veel intervallen. Korte trainingen met een hoge intensiteit.

Een heleboel, denkt Louis Delahaije. De wielren- en triatlontrainer is een groot voorstander van kruisbestuiving in de sport. Laatst liet hij wielrenster Annemiek van Vleuten, die lange wedstrijden doet over meer dan honderd kilometer en triatleet Richard Murray, die niet langer dan 40 kilometer moet racen, met elkaar trainen. Ze gingen het parcours van de Amstel Gold Race verkennen. “Ik denk niet zo in hokjes. De ene is triatleet, de ander wielrenner. Ze fietsen allebei en vullen elkaar perfect aan. Richard is explosiever, Annemiek houdt het langer vol. Als Annemiek hem voorbijgaat moet Richard proberen aan te klampen. En andersom.”

Dumoulin is niet de enige. Het succes van Van der Poel roept vragen op over trainingsleer in de sport. Zouden meer wegwielrenners gebaat zijn bij een voorbereiding in de modder? In bredere zin: wat kunnen atleten leren van het beoefenen van andere disciplines?

Of je dat nou doet in het veldrijden of op de weg, volgens Delahaije maakt het niet veel uit. “Ik vind de verschillen niet heel groot. Ik denk dat Mathieu geen heel gekke dingen in zijn training doet.”

Delahaije ziet dat de jeugd tegenwoordig vaker multidisciplinair wordt opgeleid. Dat sluit aan bij zijn filosofie. “In topsport gaat het erom dat je heel fit wordt. Hoe word je dat? Net als in de oertijd. Heel veel bewegen, het maakt niet zoveel uit of je nou fietst, loopt of zwemt. Daarnaast moet je specifieke fietstrainingen doen als je het verschil wil maken op de Cauberg.”

Gemiddelde hartslag

Wie de gegevens van Van der Poel erbij pakt, ziet dat zijn gemiddelde hartslag in de Amstel Gold Race relatief laag is met zo’n 140 slagen per minuut. Inhoud heeft hij genoeg. In de laatste 40 kilometer van de race krijgt hij het zwaar. Van der Poel gaat in het rood, zijn hartslag komt boven de 180 slagen per minuut. Zijn piek bereikt hij in de eindsprint als hij met een duizelingwekkende snelheid kopmannen Julian Alaphilippe en Jakob Fugl­sang voorbij raast. 197 slagen per minuut tijdens 65,9 kilometer per uur.

Wat zeggen die gegevens? Dat Van der Poel een geweldige conditie heeft en heel hard kan sprinten. “Hij heeft een goede mix van die twee systemen. Dit komt niet uit de lucht vallen. Het zegt eigenlijk vooral dat hij een exceptioneel talent is. Hij was in zijn jeugd al wereldkampioen op de weg. Helemaal nieuw is zijn aanpak niet. Lars Boom reed ook goede klassiekers vanuit het veldritseizoen.”

Ook Kirsten Wild doet het anders. Zij rijdt in de winter op de baan, een andere manier van korte intensieve trainingen. Anna van der Breggen won een paar weken voor de winst in de Waalse Pijl de Cape Epic, een achtdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika.