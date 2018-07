Mathieu van der Poel is nu met de weg- én veldtitel op zak officieel een alleskunner

Zo zag hij het zelf natuurlijk niet, reageerde hij diplomatiek. Maar Van der Poel, slechts 23 jaar, is inmiddels wel officieel alleskunner, nu hij naast de Nederlandse veldrijtitel ook de wegtitel in bezit heeft. Hij won zondag op de Brabantse Wal in een sterke sprint heuvelop, voor Danny van Poppel en Ramon Sinkeldam.

Dat vond hij zelf ook verrassend. Want hoewel Van der Poel speciaal voor het NK was teruggekomen van een hoogte­stage om kampioen te worden, wist hij ook dat in die ambitie grootspraak verborgen lag. Van der Poel heeft op de weg niet de reputatie van alleswinnaar die hij in het veld wel heeft.

Het was een van de mooiste overwinningen uit zijn carrière, vertelde de veelvraat, die vorig jaar in het veld bijna elke rit won

Maar op zijn trainingswegen (hij groeide op in Hoogerheide) werd die grootspraak bewaarheid. Hoezeer hij een kind van de regio is, bleek vooral na afloop, toen een groot gejuich opsteeg uit het publiek. Eigenlijk kon er zondag maar eentje winnen: de man die kippenvel kreeg toen hij de finishstraat in reed.

Het was een van de mooiste overwinningen uit zijn carrière, vertelde de veelvraat, die vorig jaar in het veld bijna elke rit won (alleen het WK niet). Vooral de manier waarop deed Van der Poel deugd. Hij rijdt om plezier te hebben. Om te doen wat hij leuk vindt. De vaste mal waarin de koers zo vaak gegoten wordt, wil hij graag breken. Dus ging hij er zondag maar vandoor op 55 kilometer voor de finish. Op een plek die niet ‘getelefoneerd’ was.

Want de koers onvoorspelbaar maken, dat is wat hij wil. Alleen dan vindt hij het wegwielrennen leuk. Dat hij de koers hard maakte en dat hem dat ook wel uitkwam, was een mooie bijkomstigheid. Van der Poel regisseerde zijn eigen overwinning. Eerst was hij met drie anderen weg, maar toen ze werden ingelopen won hij ‘gewoon’ nog even de sprint.