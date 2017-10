Mata Hari wacht twitterend op het vuurpeloton

Als de Nederlandse spion in de ochtend van 15 oktober wordt gewekt in haar cel van het Saint-Lazare, de vrouwengevangenis van Parijs, en te horen krijgt dat de president haar gratieverzoek heeft afgewezen, blijft ze rustig, ook al wacht het vuurpeloton, schrijft Paulo Coelho in zijn historische roman ‘De Spion’ (2016).

Ze trekt zwarte zijden kousen aan, steekt haar voeten in hoge hakken met strikken en hangt een lange bontjas met vossenkraag om de zware zijden kimono waarin ze geslapen heeft. Ze kamt het haar, bindt het samen in de nek. De vilten hoed zet ze met een zijden lint vast onder haar kin, vanwege de wind. Leren handschoenen aan. Dan zegt ze tegen de pater, kapitein en advocaat in haar cel dat ze zover is.