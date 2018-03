Mastergids: Universiteit zet studiezoeker op verkeerde been

Ook werpen verschillende opleidingen drempels op door te suggereren dat er een strenge selectieprocedure is, zo valt op te maken uit de nieuwste editie van de Keuzegids Masters 2018. De gids die jaarlijks verschijnt is bedoeld voor studenten die proberen wegwijs te worden uit de 800 opleidingen waaruit te kiezen valt.

Lees verder na de advertentie

Zo vragen onder meer de Universiteit van Amsterdam en Leiden ook bij niet-selectieve masters om een cv, motivatiebrief, een voorbeeld van een geschreven werk en in Leiden zelfs twee aanbevelingsbrieven. “Het verplicht meeleveren van documenten suggereert dat studenten hier ook op afgewezen kunnen worden, maar dat is niet zo. Elke student met een passende vooropleiding moet worden aangenomen”, aldus de redactie van de gids.

Als wij er al zoveel moeite mee hadden, hoe moet een student dan wegwijs worden? Vivian van der Werf, redacteur van de Keuzegids Masters 2018

Een woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam ziet geen kwaad in de extra's. "Het is eigenlijk bedoeld als ondersteuning. Een gesprek of brief kan helpen om te kijken of een student de juiste keuze heeft gemaakt", zegt woordvoerder Kim Janssen. "Wij zien het als extra motivatie om bewust te kiezen voor een master."

Bij diverse instellingen signaleert de gids tegenstrijdigheden. Zo noemen de universiteiten van Wageningen, Leiden en Eindhoven een Engelse taaltoets als standaardeis. “Soms lijkt een selectie op papier heel streng, maar als je de moeite neemt een studieadviseur te bellen dan valt het wel mee. Dan telt bijvoorbeeld een taaltoets niet mee, terwijl dat wel op de website staat. In de praktijk is Engels op vwo-niveau genoeg”, zegt redacteur en data-analist Vivian van der Werf van de keuzegids. “De informatie van universiteiten is heel erg onduidelijk. Sommige instellingen geven zelfs tegenstrijdige informatie. Als wij er al zoveel moeite mee hadden, hoe moet een student dan wegwijs worden?”