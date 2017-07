Massale protesten Venezuela op komst: violist-demonstrant gewond

Traangas bij demonstraties in Caracas zaterdag. © EPA

De coalitie Democratische Eenheid had opgeroepen tot een protestmars naar het Hooggerechtshof. De oproerpolitie blokkeerde de doorgang en de confrontatie liep uit de hand. Gemaskerde jongeren gooiden met stenen en molotov-cocktails, overheidstroepen schoten vanaf motoren met traangas. Met onder meer een tweedaagse staking op woensdag en donderdag en massale protestmarsen op maandag en vrijdag wil de oppositie de druk op Maduro de komende week hoog houden.

Violist Wuilly Arteaga raakte zaterdag gewond aan zijn gezicht en werd naar een ziekenhuis gebracht. De 23-jarige muzikant werd beroemd door voor de linies het volkslied en andere populaire deuntjes te spelen. Met dikke lip en gaasjes op het gezicht tegen het bloeden maar met viool en strijkstok paraat, liet Arteaga al snel vanuit het ziekenhuis weten niet op te geven. 'Morgen ben ik terug op straat.'



Viool kapot

In mei kwam Arteaga in het nieuws toen een filmpje rondging waarin hij in tranen vertelde dat de politie zijn viool kapot had gemaakt. Een gulle gever zorgde voor een nieuwe viool, en Arteaga ging de straat weer op. Hij reisde ook af naar de Verenigde Staten om daar deel te nemen aan demonstraties en om met politici te spreken.



De Venezolaanse president Nicolás Maduro wil eind juli een nieuwe 'grondwetgevende vergadering' vormen. De oppositie ziet in dit plan een truc om het parlement op te heffen en een dictatuur te vestigen. Daarom worden al maandenlang demonstraties gehouden die vaak uitlopen op geweld. Ongeveer honderd mensen kwamen tijdens protesten om het leven, van wie vijf afgelopen donderdag. Venezuela kampt met schrijnende tekorten aan eerste levensbehoeften en medicijnen.

