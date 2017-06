Massa-arrestatie van advocaten in Turkije

Turkije heeft dinsdag 23 advocaten opgepakt wegens banden met de Gülen-beweging, die door de Turkse overheid verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup van vorig jaar. Volgens de krant Hurriyet zouden ze actief hebben gecommuniceerd via Bylock, een chat-applicatie die bekend staat als belangrijkste communicatiemiddel van Gülenisten.

Eén van hen is de voorzitter van de Turkse afdeling van Amnesty International, Taner Kiliç. De organisatie heeft onmiddellijk opgeroepen om Kiliç en de 22 anderen te laten gaan. De connectie met de Gülen-beweging is de officiële reden is voor de arrestatie, maar volgens Ruud Bosgraaf, woordvoerder van Amnesty International Nederland, zit de vork anders in de steel. “Tijdens zijn arrestatie belde hij nog met iemand van onze organisatie om te laten weten dat de beschuldigingen volkomen onterecht en ongegrond waren. Het heeft er alle schijn van dat zijn arrestatie veel meer te maken heeft met het feit dat hij zich als advocaat inzet voor de rechten van de mens.”

Of het ook heeft meegespeeld dat Kiliç daarnaast ook voorzitter was van Amnesty International in Turkije, is niet helemaal duidelijk. “Daar durf ik me niet over uitspreken,” zegt Bosgraaf. “De rest van de organisatie ondervindt op dit moment geen problemen, dus zeggen dat zijn voorzitterschap de aanhouding in de hand heeft gewerkt is voorbarig. Het is natuurlijk wel zo dat we de afgelopen jaren wat kritische rapporten hebben gepubliceerd over de situatie in Turkije.” Omgekeerd heeft president Erdogan zich ook al kritisch uitgelaten over Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties.

Afwachten Wat er nu met Kiliç gaat gebeuren is nog onduidelijk. “De procedure in Turkije zegt dat er binnen veertien dagen na arrestatie een officiële aanklacht moet volgen, anders moet hij worden vrijgelaten. Het is dus vooral afwachten.” Het Turkse kantoor van Amnesty International blijft in ieder geval geopend, al riep de organisatie hun werknemers wel op om voorzichtig te zijn in hun uitlatingen. Volgens Bosgraaf is Turkije niet het enige land waar mensenrechtenorganisaties steeds meer kritiek te verwerken krijgen van de overheid. Landen in de hele wereld houden ze, veel meer dan vroeger, nauwlettend in het oog en wanneer het te warm onder de voeten wordt er steeds vaker ingegrepen. Zo is het kantoor van Amnesty International in Moskou al vaker gesloten wegens zogenaamde ‘administratieve onregelmatigheden’. “In de laatste tien, twintig jaar stellen we vast dat het voor mensenrechtenorganisaties wereldwijd steeds moeilijker wordt om onbevangen te kunnen opereren. Dat was vroeger veel minder het geval”, besluit hij.

