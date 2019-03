Masai als decor voor superrijke fitness meisjes. En toen barstte de hel los.

Ze zijn blank, superrijk, slank, hebben een paardenstaart, een zwarte legging en een dito topje. Ze draaien hun heupen, billen en dijen, springen, rennen en kruipen tussen de in rood geklede stamleden van de Masai die als decorstukken dienen voor tien jonge vrouwen die aan het fitnessen zijn. Ze zijn van de Londense Skinny Bitch Collective (SBC), de duurste fitnessclub ter wereld van trainer Russell Bateman.

De SBC afficheert zich als de ‘meest exclusieve fitnessgroep op de planeet’, alleen voor fotomodellen, sterren en jonge vrouwen met veel geld. Bateman nam tien vrouwen mee naar Kenia om een week te trainen. Natuurlijk was er ook een topkok voor de biologisch verantwoorde maaltijd, de ballonvlucht over de Afrikaanse savanne en work-outs met ­Masai-krijgers als garnering.

De wereld moest ook weten dat deze elite-meisjes zo’n geweldige trip maakten. Video’s en foto’s vonden hun weg naar Instagram. En toen ging het fout. De kritiek was niet mals: ‘het koloniale gedachtegoed is springlevend’, was een van de reacties. Ook termen als ‘racistisch’, ‘walgelijk’ en ‘stop ons Afrikanen zo te misbruiken’ vlogen over sociale media.

Bateman probeerde de schade te herstellen door excuses te maken. De fitness-trip zou juist bedoeld zijn om ‘culturele uitwisselingen te promoten’. Maar na het zien van de beelden, geloofden daar nog maar weinigen in. De video’s en foto’s werden verwijderd. De website van de Skinny Bitch Collective ging op zwart wegens onderhoud.

