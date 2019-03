Martina Sablikova bewijst dat zij nog steeds de allerbeste duurschaatsster van de wereld is

Duurspecialist Sablikova (31) en sprintster Miho Takagi (24, vorige week nog tweede op het WK sprint in Heerenveen) maakten er een fraaie strijd van voor de titel. Op de eerste dag van het toernooi, zaterdag, waren al twee klappen gevallen. Takagi reed zo hard op de 500 meter dat ze over Ireen Wüst heen kon kruisen. Die laatste was meteen kansloos.

Sablikova zorgde voor de tweede klap, die nog veel indrukwekkender was. Zij reed op de 3 kilometer het liefst dertien jaar oude wereldrecord (!) van Cindy Klassen uit de boeken. Het record staat nu op 3.53,34.

Dat ze vandaag op de 5 kilometer haar eigen record uit 2011 verbrak, maakte haar titel des te mooier. Met de nieuwe toptijd (6.42,01) maakte Sablikova de achterstand van vijftien seconden op Takagi uiteindelijk meer dan goed. Het was haar revanche voor een voor haar doen verloren olympisch jaar, waarin ze kampte met een rugblessure en ‘slechts’ zilver op de 5 kilometer pakte.

Het waren prestaties waar Wüst zeker niet aan kon komen. Zij zat zaterdagavond al secondenlang met haar handen voor het gezicht. Haar hele voorkomen verried desillusie. Na al die weken waarin ook haar persoonlijke situatie veel energie eiste, is het lichaam op, zei ze bij de NOS. “Het is alsof het bloed uit je benen en je lijf trekt en opeens in je maag gaat zitten ofzo.” In Calgary werd ze vijfde, nog achter Carlijn Achtereekte. De Jong mocht op gepaste afstand van Sablikova en Takagi ook naar het podium.