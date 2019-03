Martin van Geel vertrekt in het belang van Feyenoord: ‘Dit is niet mijn werk, dit is mijn leven’

Het was een beslissing in het belang van Feyenoord. Martin van Geel (58), de langst zittende technisch directeur ooit in Rotterdam-Zuid, maakte vandaag bekend dat hij per 1 juli vertrekt bij Feyenoord.

Van Geel, sinds 2011 werkzaam bij Feyenoord, noemde als reden vooral de beladen sfeer die er de afgelopen periode rond hem heerst. “De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord”, liet Van Geel weten in een persbericht. “Vandaar dat ik ruimte maak.”

Veel Feyenoord-supporters nemen het Van Geel kwalijk dat het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst dit seizoen minder presteert. De club werd in augustus uitgeschakeld in de derde voorronde van de Europa League, staat derde in de eredivisie en strandde vorige maand in de halve finale van de KNVB-beker.

Hoogtepunt

Van Geel heeft echter grote verdiensten gehad voor Feyenoord. Toen de Tilburger in de zomer van 2011 aantrad, had Feyenoord 43 miljoen euro schuld en een negatief eigen vermogen van 35 miljoen. Onder Van Geel werd het financiële en sportieve herstel ingezet, waarbij hij zijn budget nooit overschreed. Hij presteerde met dank aan de trainers die onder hem werkten; Ronald Koeman, Fred Rutten en, sinds 2015, Van Bronckhorst.

Met Van Bronckhorst, die na dit seizoen afscheid neemt en plaats maakt voor Jaap Stam (nu PEC Zwolle), won Feyenoord vijf prijzen; twee KNVB-bekers, twee Johan Cruijff-Schalen en de landstitel in 2017, de eerste in achttien jaar voor Feyenoord. Van Geel werd op het clubkanaal gevraagd of hij achteraf gezien niet, net als algemeen directeur Eric Gudde, afscheid had moeten nemen na het landskampioenschap. “Persoonlijk is dat hét hoogtepunt geweest”, beaamde Van Geel. “En je weet dat het – met alle mogelijkheden die Feyenoord heeft – niet gemakkelijk is om dat succes te evenaren. Maar ik kijk niet ‘persoonlijk’, ik kijk naar het belang van de club. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar.”

Van Geel sprak over ‘alle mogelijkheden’ en die zijn bij Feyenoord (begroting van 67 miljoen euro) beperkter dan bij PSV (73 miljoen) en Ajax (90 miljoen), weet hij. Van Geel heeft een kleiner veld om nieuwe spelers uit te halen. Het merendeel van zijn aankopen is (redelijk) geslaagd te noemen, al kan dat over dit seizoen niet gezegd worden over het aantrekken van Clasie (gehuurd), Sinisterra,