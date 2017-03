Martin McGuinness: van IRA-strijder tot vredestichter in Noord-Ierland

De katholiek McGuinness was van 2007 tot 2017 vicepremier van Noord-Ierland. Hij trad in januari af als vicepremier na een ruzie over het beleid van zijn coalitiegenoot, premier Arlene Foster van de protestantse DUP. Eerder dit jaar gaf de politicus aan dat hij vervroegd zou opstappen als partijleider vanwege gezondheidsproblemen.

De IRA streed sinds het begin van de twintigste eeuw voor aansluiting van het overwegend protestantse Noord-Ierland bij het katholieke Ierland. Daarbij werd veel geweld gebruikt. De strijd was er niet alleen een tussen de katholieke Noord-Ieren en de Britse regering, maar ook een tussen protestanten en katholieken.

McGuinness was in 1972, op 21-jarige leeftijd, de tweede in rang bij de IRA in Derry toen Bloody Sunday uitbrak. Op die dag werden veertien burgerrechtenactivisten in Derry gedood door militairen. Hij speelde een belangrijke rol binnen de IRA in een tijd waarin de organisatie veel bomaanslagen in Derry pleegde. Hij werd uiteindelijk veroordeeld nadat hij was opgepakt bij een auto met explosieven en munitie.

Mijn oorlog is voorbij. Mijn baan als politiek leider is om oorlog te voorkomen en daar zet ik me met volle overtuiging voor in. Martin McGuinness

McGuinness werd veroordeeld tot twee gevangenisstraffen, maar al op zijn 22e werden zijn leiderschapskwaliteiten herkend en werd hij naar Londen gevlogen voor speciaal overleg met de Britse regering. Naar eigen zeggen verliet McGuinness in 1974 de IRA om politiek actief te worden, maar veiligheidsanalisten denken dat hij ook nog een leidende rol speelde in de jaren '80, toen de IRA een aantal zware aanslagen pleegde.

Vanaf deze periode maakte McGuinness een transitie door van gewelddadig strijder naar politicus en begon zich in te zetten voor vrede in Noord-Ierland. De Britse regering herkende zijn leiderschapskwaliteiten en achter de schermen had hij contacten met Britse geheim agenten. Hij wist een basis te leggen voor de bestanden die de IRA afkondigde en de vredesonderhandelingen in de jaren '90.

McGuinness was de belangrijkste onderhandelaar in dat vredesproces dat in 1998 uitmondde in het Goede Vrijdagakkoord. Vervolgens werd hij minister van onderwijs; opvallend want zelf had McGuinness een afgebroken schoolcarrière. Later zei hij eens: "Ik ben van mening dat geen enkel onderwijssysteem het recht heeft om welk kind dan ook op de leeftijd van tien of elf jaar te vertellen dat het een mislukkeling is".

In 2007 gebeurde het ondenkbare: hij werd als katholiek vicepremier onder de protestantse dominee Ian Paisley.

Paisley was decennialang het gezicht van de aartsvijand van de IRA en leider van de Unionisten. De twee smeedden een alliantie die in het verleden niet voor mogelijk werd gehouden. McGuinness zei daarover: "Mijn oorlog is voorbij. Mijn baan als politiek leider is om oorlog te voorkomen en daar zet ik me met volle overtuiging voor in."

