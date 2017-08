Martens en Van Es zijn de trots van Boxmeer: 'Hier konden ze sterk worden'

Bijna iedereen in Grand Café Riche in Boxmeer kent Lieke Martens of anders Kika van Es wel. De linksvoor en linksback speelden ooit met de jongens mee bij de plaatselijke vereniging Olympia ’18, onder de hoede van jeugdleider Hermans. Martens groeide op in het nabijgelegen Bergen, Van Es komt uit Boxmeer. Haar vader woont er nog, in de meest oranje gekleurde straat van het dorp.

Van Es werd ooit bij een schoolvoetbaltoernooi van het veld gestuurd. De scheidsrechter dacht dat ze een jongetje was. Vanwege haar korte kapsel, en zeker ook door haar spel. “Kika heeft altijd haar mannetje gestaan”, zegt Nicky de Heuvel (26). Hij speelde met haar in de C’tjes, daar was ze ‘one of the guys’. “Kika kleunde er harder in dan de meeste jongens.”

Als Van Es een sliding maakt, of als Martens een tegenstander uitkapt, klinkt het applaus net wat harder.

Vedette Naast hem staat Levi Meulensteen (25), die met Martens speelde. Hij ziet haar nog wel eens op verjaardagen, ze is een goede vriendin van zijn vriendin. Straks hoopt hij haar in Barcelona te bezoeken, als ze voor FC Barcelona gaat spelen. “Ze scoorde vroeger best veel met de kop. Maar die goal van net was typisch Lieke. Ze is altijd tweebenig geweest.” Dorpsgenoten weten nog hoe Olympia eens de moeilijke derby moest spelen tegen Vierlingsbeek. Meestal ging die verloren, maar met Martens erbij werd het 6-0. De vedette van nu scoorde toen vijf keer. Ook jeugdleider Hermans haalt eenvoudig herinneringen op aan de twee internationals. Die fenomenale balbeheersing van Martens, de power en wilskracht van Van Es. Vergeet niet dat Kika tijdens het WK van 2014 bijna invalide werd geschopt, zegt Hermans. “Nu is ze terug als één van de stabielste spelers.” Het is druk in Riche, bijna iedereen is in het oranje. Zeker de eerste helft is verrekt spannend. Hermans is er niet gerust op. “Die numero 9 en 10 van Denemarken zijn echt sterk. Het is fityfifty.”

Apetrots De tweede helft is Oranje een stuk sterker. “Jajajajajajaja!”, klinkt het als Miedema op de goal schiet. De Deense keeper houdt de bal wonderwel tegen: “Hoe dan?!” Als Van Es een sliding maakt, of als Martens een tegenstander uitkapt, klinkt het applaus net wat harder. Hier konden ze met de jongens spelen en sterk worden. Dat kon lang niet overal. Leon Hermans, jeugdleider Olympia '18 Net als bij de twee bevrijdende goals. Al twee minuten voor tijd zet Betty Wolvers (58) ‘We are the champions in’. Apetrots is de barvrouw van Olympia. “Dat is toch keileuk, als je ze zo ziet?” Het kampioenschap is binnen, rondom haar ploft de confetti. Volgend jaar bestaat Olympia ’18 honderd jaar. Als ze tijd hebben, dan komen Lieke Martens en Kika van Es het eeuwfeest luister bij zetten, dat weet Wolvers zeker. Jeugdleider Hermans vindt het kampioenschap ‘geweldig, fantastisch’. Hij is de bescheidenheid zelve, maar ergens langs het pad naar dit succes heeft ook hij gestaan. Na enig aandringen: “Hier konden ze met de jongens spelen en sterk worden. Dat kon lang niet overal. Ja, als je het zo bekijkt, dan is het ook een héél klein beetje ons kampioenschap.” Lees ook: Oranje Leeuwinnen kronen zich tot Europees kampioen in Enschede

