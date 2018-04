Mart Smeets over drie standbeelden van het basketbal - en een aftocht als die van John Wayne

De uitschakeling kwam snel, verwacht, pijnlijk duidelijk en in een bedompte sfeer van rouw. Een week na het overlijden van de vrouw van de immens populaire NBA-basketbalcoach Greg Popovich, werden de San Antonio Spurs uitgeschakeld voor de NBA-titel en wachtte vooral het befaamde trio Tony Parker jr., Manu Ginobili en Pau Gasol een wandeling naar de uitgang van het actieve sportleven.

Veertiger Ginobili (Argentijn) hield nog een slag om de arm, het spel van Gasol (Catalaan) gaf aan dat hij 'op' was en de wervelende aanvallende acties bij Parker (Frankrijk) leken ineens verdwenen.

Om het duidelijk te stellen: de sleet zat er volledig op bij de drie standbeelden van profbasketballers en hun aftocht was als John Wayne die traag, zittend te paard, een woestijn in rijdt. Muziek: Mantovani.

All Star

Neen, ze zullen niet snel vergeten worden in de basketbalsport. Parker en Ginobili speelden hun hele NBA-loopbaan voor één organisatie, voor één coach, in één stad, terwijl Gasol zijn laatste twee seizoenen in San Antonio doorbracht na eerdere stops in Memphis, Los Angeles en Chicago. Alledrie waren ze All Star; Parker en Ginobili wonnen beiden vier NBA-titels, Gasol twee. Ginobili won olympisch goud en brons, Gasol tweemaal olympisch zilver en een maal brons, maar hij werd wel weer wereld- en (driemaal) Europees kampioen met Spanje en Parker werd Europees kampioen met Frankrijk.

Tony Parker © Photo News

Alle drie de spelers zijn ruim 'binnen', waren gedurende ruim anderhalf decennium bijna grootverdieners en hebben bankrekeningen van 75 tot 100 miljoen de man en meer. Niemand hoeft, wat dat aspect betreft, medelijden met hen te hebben: het ruim vijftien jaar spelen in de NBA heeft hen gemaakt tot eerzame, rijke wereldburgers die nu een ander leven gaan opzoeken.

Gasol, die ooit zijn in Barcelona begonnen studie medicijnen opgaf om een bal in een netje te gooien zal in zijn volgend leven toch graag arts willen zijn (zoals zijn moeder). Parker is eigenaar van een Franse prof-basketbalploeg (in Lyon) en heeft een veelheid aan interesses en aandelen in firma's die in de Franse showbusiness bezig zijn en Ginobili zoekt naar een waardevolle kapstok voor de tweede helft van zijn leven. Hij weet nog niet of hij zal terugkeren naar zijn vaderland (waar hij grenzeloos populair is) of in Amerika (Texas) zal blijven. Hij is de enige die gesteld heeft nog wel een vleug ambitie voor een eventueel volgend seizoen te voelen.

De laatste wedstrijd van de Spurs (afgelopen dinsdag) gaf aan dat de drie veteranen nu werkelijk op hun laatste benen liepen: Gasol één punt en zeven rebounds, Parker vier punten en Ginobili tien punten waren geen factor in de laatste verlieswedstrijd. Uitgerekend de laatste kans (met 30 seconden te spelen en vier punten achterstand op de Golden State Warriors) werd door Ginobili simpel weggegooid: balverlies.

Het was als een grote af­scheids­re­cep­tie voor de Catalaan, de Fransman en de Argentijn

Na afloop werden de drie door twintigduizend aanwezigen met een vet applaus bedankt en trokken alle tegenstanders en coaches als ware het een grote afscheidsreceptie langs de Catalaan, de Fransman en de Argentijn; samen goed voor 50 NBA-seizoenen en 51.959 punten. Opmerkelijk: Parker, de kleine spelverdeler, en Gasol, de leptosome center, lagen qua scores in al die jaren vlak bij elkaar: 22.988 voor Parker en 22.874 voor Gasol.