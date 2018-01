Marokko wil Nederlandse Riffijnen arresteren voor rol in protesten

Marokko zoekt zo’n tien Europese Marokkanen. Ook tegen Spaanse en Belgische Marokkanen worden arrestatiebevelen uitgevaardigd. De verdachten werden eerder door advocaten van de protestleiders als getuigen opgeroepen. Nu verdenkt Marokko hen van betrokkenheid bij de protestbeweging en separatisme, liet de procureur-generaal weten. De verdachten hebben de arrestatiebevelen voor zover bekend nog niet ontvangen.

Fouad El Haji, oprichter van Rif Alert dat meldingen van intimidaties en bedreigingen van Riffijnen in Nederland bijhoudt, verwacht niet dat de vijf Nederlanders daadwerkelijk een arrestatiebevel zullen ontvangen. “Zo werkt Marokko niet. Het land stuurt geen arrestatiebevelen de wereld rond.” Wel komen de namen van de verdachten waarschijnlijk in een opsporingssysteem. Als zij naar Marokko reizen, worden zij opgepakt. Volgens El Haji zijn de afgelopen tijd al Marokkanen uit het buitenland opgepakt wanneer zij naar Marokko op vakantie gingen.

Khalid Chamrouki is één van de gezochte Marokkaanse Nederlanders. Hij heeft nog geen bericht ontvangen van justitie in Marokko, wel zag hij zijn naam al verschillende keren voorbijkomen, onder meer in Marokkaanse media. Hij wordt vervolgd voor deelname aan de protestbeweging en separatisme.

Ik steun de demonstraties in de Rif, die altijd vreedzaam waren en volgens de Marokkaanse grondwet toegestaan zijn. Khalid Chamrouki

De beschuldigingen zijn onjuist, zegt hij. Hij is geen voorstander van een onafhankelijke Riffijnse staat. “Ik geloof dat er voor de Amazigh (een verzameling berbervolken) open grenzen moeten bestaan tussen Marokko, Algerije en Tunesië. Maar er hoeft geen onafhankelijke Riffijnse staat te komen.” Dat is het standpunt van de meeste Riffijnse demonstranten.

Chamrouki steunt de protesten wel via sociale media, zegt hij. “Ik steun de demonstraties in de Rif, die altijd vreedzaam waren en volgens de Marokkaanse grondwet toegestaan zijn. Ik heb ook demonstraties in Europa bezocht.”

Afgelopen zomer zijn in Marokko zo’n duizend betogers opgepakt