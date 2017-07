Marokkaanse Nederlanders opgepakt in Al Hoceima

Donderdagavond om 23:30 kwam de Vinkeveense Boujama Maghnouji (49) weer op vrije voeten. Zes uur daarvoor was hij in de Marokkaanse stad Al Hoceima opgepakt tijdens de verboden 'miljoenenmars' waaraan duizenden Marokkaanse Riffijnen meeliepen. Honderden zouden zijn gearresteerd, waaronder tenminste vijf Nederlanders.

Trouw sprak eerder met Boujama Maghnouji en zijn gezin in Vinkeveen over de aanhoudende protesten. Dat hij tijdens zijn vakantie in de Rif met de grote protestmars mee zou lopen wist hij toen al zeker. Ook de risico's op arrestatie kende hij. Dat het afgelopen donderdag echt gebeurde, was toch even schrikken.

"De straten waren zwart van de mensen”, vertelt een opgewonden Maghnouji aan de telefoon. “Mensen kwamen met kleine bootjes aan of lopend vanuit de bergen om mee te doen aan de mars." Ook de politie was in grote getale op de been. Zij aan zij sloten agenten de straten af. “We konden geen kant op.” Voordat de mars in beweging kwam, sprak Maghnouji met een verslaggever van de NOS die ook ter plaatse was. Een kwartier later werd hij opgepakt.

“Honderden mensen om mij heen werden gearresteerd”, zegt hij. Samen met de anderen werd hij naar het politiebureau gebracht, waar ze in een rij op de grond moesten zitten. Het gedrag van de politie noemt hij ‘ongelooflijk respectloos’. Maghnouji werd goed behandeld, maar de andere demonstranten, waaronder veel jongeren, werden volgens hem hardhandig aangepakt en uitgescholden.

Meteen in actie

Rond die tijd las zijn zoon Yuba in Nederland het nieuws op Facebook. “Mijn hele familie is in Marokko. Ik ben als enige in Nederland gebleven en las opeens dat mijn vader was opgepakt in Al Hoceima!" Dat er iets kon gebeuren, daar had zijn vader hem op voorbereid. Yuba wist dat zijn vader zou protesteren, en wist wat hem te doen stond. Hij belde naar het consulaat in Rabat om een advocaat te regelen. “Mijn vader is een sterke man die weet wat zijn rechten zijn.”

Een advocaat bleek niet nodig. Na zes uur op het bureau kwam Maghnouji vrij. Hij had tegen de agenten gezegd dat hij Nederlander was. De andere demonstranten zouden ook vrijkomen, werd hem verzekerd. Of de andere Nederlanders al vrij zijn, weet Maghnouji niet. Hij ging naar huis en vond zijn familie in angst. “Ze schreeuwden toen ze me zagen.” Maghnouji zelf is ook geschrokken. Onrechtvaardig vindt hij de arrestaties. “We willen geen onafhankelijkheid van de Rif, maar gewoon goede voorzieningen.”