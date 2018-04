Mark Zuckerberg: 'Regels zullen onvermijdelijk zijn'

In totaal kreeg Cambridge Analytica de profielen van 87 miljoen gebruikers van Facebook in handen. Zuckerberg werd vandaag door leden van het Huis aan de tand gevoeld, nadat een dag eerder hun collega’s uit de Senaat dat al hadden gedaan. Opnieuw toonde hij berouw. “We hebben een grote fout gemaakt.” Zuckerberg vindt achteraf dat hij meer verantwoordelijkheid had kunnen nemen, ook voor de privacy van de gebruikers van het platform.

Maar wat hij van plan is aan het probleem te doen, bleef onduidelijk. Zuckerberg werd onder meer gevraagd of het niet beter zou zijn als gebruikers voortaan expliciet toestemming moeten geven voor gebruik van hun gegevens, maar op die vraag wilde hij geen antwoord geven.

Wel kondigde hij aan dat Facebook gebruikers in Europa vanwege nieuwe Europese privacyregels stap voor stap door de privacy-instellingen gaan worden geloodst. Waar gebruikers nu automatisch al hun gedragingen aan het bedrijf afstaan, moeten ze daar in de toekomst toestemming voor geven. Maar Zuckerberg kon geen antwoord geven op de vraag of het bedrijf dat gaat doen voor al zijn gebruikers. Hij noemde het ‘onvermijdelijk’ dat overheden regels opleggen aan internet, zoals Europa nu doet.

De Facebook-topman moest zich onder meer verdedigen tegen vragen over gegevens die Facebook verzamelt van mensen die nooit lid werden van het netwerk. Hij gaf wel toe dat het gebeurt. Het zou zijn om ‘veiligheidsredenen’.