Mark Zuckerberg is zelf allesbehalve transparant

Wie wil uitpluizen welke persoon schuilgaat achter de topman van Facebook, kan het beste de naam 'Mark Zuckerberg' intikken op het sociale platform zelf. Op zijn profielpagina geeft hij familiefoto's prijs, deelt hij cruciale momenten in zijn leven als zijn huwelijksdag en vertrouwt hij 106 miljoen volgers zijn favoriete quotes toe, waaronder 'geluk is met de heldhaftigen' van Vergilius.

In de offline wereld is de 33-jarige Zuckerberg heel wat zuiniger met privédetails. Ook over zijn bedrijf laat hij amper wat los. Hoewel hij op zijn Facebook-profiel schrijft dat hij 'probeert om de wereld een opener plek te maken', zijn Zuckerberg en zijn online smoelenboek alles behalve transparant.

De immer in een spijkerbroek en grijs T-shirt gehulde Zuckerberg was zelf misschien niet cool, maar wist wel wat cool was

Interviews? Zuckerberg geeft ze zelden. Eenzelfde hekel lijkt hij te hebben aan publieke optredens. Nieuwe producten of ontwikkelingen kondigt hij liever aan op Facebook zelf. Zijn schild laat de oprichter van het grootste sociale netwerk ter wereld alleen zakken als hij excuses moet maken voor privacy-schendingen.

Zuckerberg (1984), 'Zuck' voor intimi, groeide als broer van drie zussen op in een ingedut voorstadje van New York. Zijn vader, een tandarts, had als liefhebber van digitale radiografie overal in huis computers staan waarop hij zijn zoon leerde programmeren.

Talent De jongen bleek talent te hebben. Op zijn elfde huurden zijn ouders een computerleraar in en rap daarna mocht Zuckerberg iedere donderdagavond cursussen volgen aan een universiteit in de buurt. Het resultaat? Waar andere kinderen computerspelletjes speelden, bouwde de jonge Zuckerberg ze zelf. Uit zijn toelatingsverzoek voor Harvard blijkt dat Zuckerberg ook in andere vakken uitblonk. Hij won prijzen bij natuurkunde, voor zijn beheersing van vreemde talen en hij was aanvoerder van het schermteam van zijn school. Op zijn toelatingsexamen haalde hij de topscore van 1600, hoger dan Bill Gates, die net als Zuckerberg voortijdig stopte met Harvard en techmiljardair werd. In de film 'The Social Network' uit 2015 wordt de student Zuckerberg afgeschilderd als een gedreven visionair, maar ook als een koud persoon, arrogant en sociaal incompetent. Inderdaad is hij afstandelijk en introvert, stellen journalisten die in zijn leven hebben gegraven, toch doet de filmschets Zuckerberg tekort. Al behoorde de student psychologie en informatica zeker niet tot de popiejopies, hij werd als software-ontwikkelaar wel degelijk gerespecteerd. De immer in een spijkerbroek en grijs T-shirt gehulde Zuckerberg was zelf misschien niet cool, maar wist wel wat cool was.

Bijna van Harvard gestuurd Zo bouwde hij CourseMatch, dat studenten hielp hun vakkenpakket te kiezen. En Facemash, een website waarop bezoekers het uiterlijk van vrouwelijke studenten konden beoordelen. Hij werd er bijna door van Harvard gestuurd vanwege beschuldigingen die hem nu maar al te bekend in de oren moeten klinken: privacyschendingen. In 2004 kwam Zuckerberg met een nieuw netwerk, thefacebook.com, een soort online jaarboek waarop foto's en enkele basisgegevens van studenten waren te vinden. De site was direct een regelrechte hit. De wereld meer open en verbonden maken, zo luidt het credo van Facebook sinds het begin. 'Facebook is niet gemaakt om een bedrijf te zijn', schreef Zuckerberg bij de beursgang in 2012, die van hem de jongste miljardair ooit maakte. 'Het is gebouwd om een sociale missie te volbrengen.' Vanaf de oprichting van Facebook krijgt het bedrijf klachten dat het onzorgvuldig omgaat met de gegevens van zijn gebruikers. Zuckerberg zegt telkens weer 'sorry' en lijkt daar mee weg te komen. Maar Facebook beheert de privégegevens van twee miljard mensen en is daarmee groot en machtig. Vandaag moet hij verschijnen voor commissies van het Amerikaanse Congres, waar hij het boetekleed aan zal trekken.