Mark Zuckerberg gaat diep door het stof voor de Amerikaanse Senaat

Geen T-shirt en spijkerbroek maar een strak pak met een stropdas droeg Mark Zuckerberg toen hij vandaag op weg ging naar Capitol Hill.

Binnen wachtten honderden belangstellenden en een haag van journalisten. En welgeteld 44 senatoren die hem het hemd van het lijf mochten vragen. “Geen grote groep naar de maatstaven van Facebook maar wel betekenisvol”, grapte de voorzitter van de justitiecommissie van de Senaat Chuck Grassley om het ijs wat te breken.

De senatoren, die gemaand werden echt binnen de tijd te blijven, willen horen wat er fout is gegaan en hoe Facebook zijn leven wil beteren. Zuckerberg ging door het stof en bood excuses aan voor het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Vorige maand kwam naar buiten dat het onderzoeksbureau stiekem de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in handen wist te krijgen. Zuckerberg gaf verder toe dat Facebook te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws. Hij zei dat hij verantwoordelijk is voor alles wat fout is gegaan. “Het spijt mij. Ik ben Facebook begonnen, ik ben de baas en ik ben verantwoordelijk.”

Verbannen Zuckerberg zei dat Facebook nu alle apps op het netwerk doorlicht, om te kijken hoeveel informatie van gebruikers ze hebben binnengehaald. Misbruikers worden verbannen, zei hij. Zuckerberg vertelde de senatoren ook dat Facebook tienduizenden nepaccounts heeft verwijderd, waarbij zevenhonderd een link hadden met Rusland. Daarvan leken 470 bedoeld om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden. Zuckerberg gaf rustig antwoord op de vragen, af en toe een slok water nemend. Hij liet onder meer weten dat zijn bedrijf contact heeft gehad met Robert Mueller, de speciale aanklager die Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoekt. Hij wilde niet zeggen of Mueller dagvaardingen heeft verstuurd en met wie de aanklager heeft gesproken. Zuckerberg zegt dat hij zelf niet met Mueller heeft gesproken. De oprichter van Facebook wist overigens niet op alle vragen een antwoord te formuleren. “Daar zal mijn team op terugkomen”, zei hij geregeld. Woensdag wacht hem opnieuw een dag vol vragen.

