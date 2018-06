Marion is niet langer het kleine nichtje van Marine Le Pen

Een jaar geleden zei Marion Maréchal de politiek onverwacht vaarwel. Na vijf jaar jaar in de banken van de Assemblée Nationale liet zij weten dat het tijd werd voor iets anders. Maar weinigen geloofden in een echt afscheid: duidelijk was dat er voor haar in het Front National geen toekomst is, zolang de partij wordt geleid door haar tante, Marine Le Pen.

De school die nu van start gaat in Lyon markeert haar terugkeer. Want het nieuwe Institut de Sciences Sociales, Économiques et Politiques (ISSEP) is een uiterst politieke onderneming. Het ISSEP is een alternatief voor de Franse universiteiten waar volgens Maréchal (28) een 'benauwd links conformisme' heerst. En ook voor de business schools die een 'ontwortelde elite' opleiden die in dienst staat van het 'liberale, geglobaliseerde systeem'.

Dat het ISSEP een wapen is in een ideologische strijd, ontkent Maréchal niet. "Links domineert sinds de jaren zeventig in intellectueel opzicht in de media en het onderwijs", zei ze onlangs tegen de krant Le Figaro. "Het heeft een intellectuele gevangenis gebouwd waarin onze jeugd in gijzeling wordt genomen. Wij trekken nu ten strijde tegen deze gevangenis."

Haar afkomst en imago van 'ul­tra-ka­tho­liek' maken het tot nu toe erg moeilijk om medestanders buiten haar eigen kring te vinden

Presidentschap Over haar uiteindelijke bedoelingen zegt Maréchal niets. Maar dat zij een poging wil doen om het presidentschap te veroveren - misschien zelfs al in 2022 - daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Marion vertegenwoordigt voor een aanzienlijk deel van het rechtse electoraat - ook buiten het Front National, sinds vorige maand veranderd in Rassemblement Populaire - de hoop op een conservatieve revolutie. Een lijn die sterk lijkt op die van het Forum voor Democratie in Nederland: tegen het 'cultuur-marxisme', tegen de EU en tegen immigratie. Maréchal won aan politiek gewicht met haar zorgvuldig onderhouden suggestie misschien terug te keren. Ze staat niet langer bekend als het nichtje van haar tante of de kleindochter van opa Jean-Marie. Bovendien lijkt het tij gunstig. De partij van haar tante is ernstig verzwakt na haar smadelijke nederlaag tegen Emmanuel Macron. Daarbij is sprake van een conservatief réveil, een groeiende behoefte aan een kandidaat die zegt dat Frankrijk Frankrijk moet blijven of weer moet worden. Deze kiezers hadden bij de presidentsverkiezingen van 2017 hun zinnen gezet op François Fillon, maar die beet in het stof na onthullingen over nepotisme.