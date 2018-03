Mariniers willen niet naar Vlissingen en verlaten massaal het korps

Uit een overzicht dat later deze week naar de Tweede Kamer gaat en waaruit de Volkskrant dinsdagochtend citeerde, blijkt dat dit jaar al 73 mariniers, onderofficieren en officieren vertrokken. Drie keer meer dan de normale uitstroom per kwartaal. “Op dit moment is de uitstroom zo groot, dat wanneer dit zo door gaat er straks geen korps mariniers meer over is”, zegt Debie.

Verschillende eenheden van het korps zouden op dit moment niet over voldoende mankracht beschikken. “Wij zien dat drie squadrons maar ten dele gevuld zijn. Een is er stilgezet om de andere aan te vullen”, aldus Debie.

De zeesoldaten verlaten massaal het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. In totaal telt Nederland drieduizend mariniers. Ze behoren tot de elitetroepen van het Nederlandse leger en zijn getraind om op speciale gevechtsmissies te gaan en in te grijpen als Nederland getroffen wordt bij een terreuraanslag.

Veel mariniers willen niet naar Zeeland, omdat ze het zien als een verslechtering van de omstandigheden waarin ze werken. Zo zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn, zouden auto’s en ander materieel niet goed onderhouden kunnen worden en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend. “Vanwege de Hinderwet mag de helikopter twaalf keer per jaar landen”, zegt Debie.

Het is echt niet meer van deze tijd om mensen op een twee­per­soons­ka­mer te laten slapen Voorzitter Jean Debie van de militaire vakbond BDM