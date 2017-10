Mariniers: wel geschoten op kapers, maar dat was geen vooropgezet plan

De mariniers die in 1977 een einde maakten aan de treinkaping bij De Punt, zeggen niets te weten van een geheime regeringsopdracht dat geen van de Molukse kapers de actie mocht overleven. “Klinkklare onzin”, zei ‘2C’ vandaag als laatste van elf mariniers in de rechtbank Den Haag. Ze werden de afgelopen dagen anoniem als getuigen gehoord in een proces tegen de staat.

De hoop aan het begin van de getuigenverhoren was dat de mariniers eindelijk duidelijkheid zouden geven over wat zich precies in de trein heeft afgespeeld. Zes van de negen kapers en twee gegijzelden overleefden het niet. Volgens de families van twee kapers zijn de Molukkers geëxecuteerd terwijl zij al gewond waren. Ze zijn er bovendien van overtuigd dat dat gebeurde na een geheime opdracht van de regering.

Eenduidigheid

Dat die opdracht er niet is geweest, daar waren de elf onder ede gehoorde mariniers het over eens. Die eenduidigheid was er minder in verklaringen over wat zich precies in de trein heeft afgespeeld. Vooral op details over wie zich waar in de trein bevond of over welke schoten of kreten er wel of niet zijn gehoord, spraken de mannen elkaar tegen.

Diverse mariniers verklaarden voor de rechter dat zij tijdens de actie op kapers hebben geschoten. Zo zei 2C vandaag dat hij van dichtbij op de vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja schoot toen die op de grond lag. Was zij toen al gewond, wilde de rechter weten? “Dat weet ik niet. Ik heb geen tijd om even te kijken of iemand gewond is op dat moment.”

Op de vraag of zijn nabije collega 2D ook op haar heeft geschoten, zoals die marinier dinsdag zelf verklaarde in de rechtbank, had 2C geen antwoord. “Dat kan ik me niet herinneren, maar het zou kunnen.”