Mariniers: de bevrijdingsactie bij treinkaping bij De Punt was complex

Daar kan ik me niets van herinneren. Het zijn woorden die vaak vallen in de rechtszaal waar de mariniers betrokken bij de beëindiging van de treinkaping in 1977 als getuigen worden gehoord.

Lees verder na de advertentie

De rechtbank toonde vandaag begrip voor de gaten in het geheugen nadat er veertig jaar voorbij ging, maar bleef toch vragen stellen.

Veel hangt af van deze mariniers: zij waren aanwezig bij de bevrijdingsactie, dus de hoop is dat zij duidelijkheid kunnen geven over wat er op 11 juni 1977 precies gebeurde in de trein bij De Punt. Zes van de negen Molukse kapers en twee gegijzelden overleefden die dag niet.

We waren opgeleid om iedereen op een goede en degelijke manier uit die trein te halen Marinier

Executies De lezingen van de twee partijen die tegenover elkaar staan in de rechtszaal lopen uiteen. De nabestaanden van twee gijzelnemers zijn ervan overtuigd dat hun familieleden zijn geëxecuteerd tijdens de bestorming. De staat houdt het bij de lezing zoals die in officiële documenten is opgeschreven: de mariniers kregen de opdracht dat zij niet mochten vuren als ‘een terrorist zich duidelijk waarneembaar overgeeft’. En de eerste twee getuigen die vandaag aan het woord kwamen? Die kunnen zich niets herinneren van een mondelinge briefing waarin de wens van de regering zou zijn overgebracht dat geen van de Molukkers de bevrijding mocht overleven. De suggestie dat die briefing er zou zijn geweest wekt enige irritatie. Eén van de mariniers: “We worden beschuldigd dat we die dag gekke dingen hebben gedaan. Maar we waren opgeleid om iedereen op een goede en degelijke manier uit die trein te halen. Dat er een complexe situatie ontstond, daar kan ik ook niets aan doen.” Complex. Nog zo’n regelmatig terugkerende term tijdens de zitting. Want briefing of niet, uiteindelijk kun je je volgens de mariniers nooit helemaal voorbereiden op wat je aantreft in de trein. Dan is er geen tijd om na te denken. Het is actie en reactie. De elf getuigen die deze en volgende week onder ede worden gehoord, doen dat volledig anoniem. Ze hebben geen namen, maar codes als 5G en 5D. Stemmen zijn vervormd in een poging accenten te maskeren. En ook het uiterlijk wordt door een scherm met gordijn verhuld voor de aanwezigen – naast familie van de omgekomen gijzelnemers een hele rits advocaten. Ik was na de actie een paar dagen vrij en toen kwam ik terug en was het business as usual Marinier 5G