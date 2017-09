Mariniers blijven achter de schermen tijdens verhoor over treinkaping

De Haagse rechtbank besloot gisteren om deze getuigen tijdens het verhoor af te schermen, om zo 'mogelijke veiligheidsrisico's' uit te sluiten en hun 'persoonlijke levenssfeer' te beschermen. Deze belangen vindt de rechtbank zwaarder wegen dan het nadeel voor Zegveld dat zij niet kan zien hoe getuigen zich tijdens het verhoor gedragen.

De mariniers worden gehoord in de rechtszaak die advocaat Zegveld namens de nabestaanden van twee omgekomen kapers tegen de staat heeft aangespannen. Zij zijn ervan overtuigd dat de twee Molukse gijzelnemers zijn geëxecuteerd tijdens de bevrijdingsactie, die in totaal acht mensen het leven kostte. Na drie weken onderhandelen zonder resultaat besloot de regering de intercity Assen-Groningen met geweld te ontzetten.

Dit is een enorme belemmering bij het verhoor Advocaat Liesbeth Zegveld

Zegveld is teleurgesteld over het tussenvonnis. Volgens haar is er geen enkele aanleiding om te denken dat de mariniers worden bedreigd. Ze begrijpt dat deze mensen van het publiek worden afgeschermd. "Maar waarom mag ik hen niet zien, dit is een enorme belemmering bij het verhoor." De landsadvocaat, die begin deze week tijdens een regiezitting fel pleitte voor afscherming, is blij met de uitspraak, omdat volgens hem zo de anonimiteit van de getuigen gewaarborgd blijft.

De rechtbank besloot tevens dat Zegveld wel mag vragen over de geweldsinstructie die voor de actie is overgebracht op de mariniers en wat de toelichting daarbij was. Tevens mag de advocaat tijdens een besloten deel van het verhoor de getuigen laten luisteren naar geluidsopnamen die tijdens de bevrijdingsactie zijn gemaakt van de gesprekken die de mariniers onderling hadden.

Het eerste verhoor is maandag 25 september. Er zijn tot nu toe elf mariniers en commandanten opgeroepen. De verhoren zullen naar schatting zes dagen duren.

