Marine ziet vanuit de lucht grote schade Sint Maarten

Persbureau AFP citeert autoriteiten die spreken van zes doden op het Franse deel van Sint Maarten. Het eiland in de Caribische zee valt voor de helft onder Frankrijk, voor de andere helft onder Nederland. Over mogelijke slachtoffers op het Nederlandse deel is nog niets bekend. Volgens AFP is 95 procent van de gebouwen op het Franse deel verwoest.

Eerder werd al bekend dat het vliegveld ernstig is beschadigd en is de haven moeilijk bereikbaar is. Sint-Maarten is vrijwel afgesloten van de buitenwereld: elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen. Minister Ronald Plasterk laat weten dat het verzoek is gekomen om een vliegtuig te sturen met mensen en materiaal. Volgens Plasterk is dat mogelijk, maar zal het toestel wel eerst moeten kunnen landen. Daarom moet eerst het vliegveld worden vrijgemaakt.

Dakloos Door Irma is één persoon om het leven gekomen op het Franse Caribische eiland Saint-Barthélemy. Op Barbados heeft Irma het leven van een surfer geëist. Het eerste eiland waar storm Irma aan land kwam, Barbuda, laat weten dat de helft van de inwoners dakloos is geworden doordat ze óf letterlijk hun dak hebben verloren of omdat hun hele huis is verwoest. Een 2-jarig kind kwam daar om het leven.



Een inwoner van Antigua neemt de schade op. © AP De orkaan in de zwaarste categorie is inmiddels verder getrokken naar Puerto Rico. Daar zitten bijna een miljoen mensen zonder elektriciteit door de hevige wind en regen. Irma trekt naar verwachting aankomend weekend over de Amerikaanse staat Florida. Intussen hebben zich boven zee twee nieuwe orkanen gevormd: José en Katia. Het is nog niet duidelijk of zij richting land komen.

