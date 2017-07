Marijuana in apotheken: Uruguay ontrolt laatste fase legalisering

4711 mensen die zich hebben geregistreerd mogen vanaf woensdag maximaal tien gram wiet per week kopen voor eigen gebruik. Het gaat vooral om mensen in de leeftijdscategorie 33-40, aldus de overheid. De groep is niet heel groot; in totaal wonen er 3,4 miljoen mensen in Uruguay.



De deelnemers betalen 1,14 euro per gram en kunnen uit twee verschillende soorten kiezen. De prijs ligt veel lager dan op de zwarte markt. De overheid wil zo de macht van drugsbendes terugdringen. Alleen inwoners en mensen met een verblijfsvergunning mogen meedoen aan de proef, om cannabistoerisme te ontmoedigen.



De verkoop via apotheek is het laatste stadium in een wet die in fasen is uitgerold. Inwoners van Uruguay mogen sinds 2013 zelf planten thuis hebben. Ook was roken op bepaalde plekken al toegestaan. Ook dit werd gereguleerd: er waren zo'n 6.600 vergunningen afgegeven voor het kweken van planten. De regering autoriseerde 51 speciale rookclubs.

Limiet Apothekers moeten nog maar zien hoe lucratief de verkoop zal zijn. Er kan maximaal tien gram per keer worden gekocht, met een maandlimiet van veertig gram. Ook maken sommige verkooppunten zich zorgen over mogelijke toename van diefstal in apotheken.



Gebruikers vragen zich af of de overheidswiet zich qua kwaliteit en intensiteit kan meten met de illegale variant. Twee bedrijven in de omgeving van de hoofdstad Montevideo kweken de wiet, onder toezicht van de staat.

