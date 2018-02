Mariaverzen uit het hoofd leren in plaats van een gevangenisstraf

Afgelopen week stonden de drie in de havenstad Tripoli terecht voor het beledigen van het christendom. De rechter verklaarde hen schuldig. Maar ze gaf hen geen gevangenisstraf. In plaats daarvan moeten de jongens een Korangedeelte uit het hoofd leren waarin verhaald wordt over de maagd Maria en Jezus.

De rechter besefte dat de jongens, al zijn ze moslim, niets wisten over de Koran Maronitische geestelijke Rouphael Zgheib

Op een filmpje dat rondging via internet maakten de jongens aanstootgevende gebaren naar een heiligenbeeld van Maria. Ze komen uit een voornamelijk christelijk dorpje in de regio Akkar. De rechter, Jocelyne Matta, is zelf ook van christelijke huize. Bij haar uitspraak lichtte ze toe dat haar oordeel tot doel had om de jongens iets te leren over 'de islamitische tolerantie en liefde voor de Maagd Maria'. Ze zei: "De wet is een leerschool en niet alleen een gevangenis."

Het betreffende Korangedeelte is de derde soera, die tweehonderd verzen telt en 'Het geslacht van Imran' heet, de familie waaruit Maria voortkomt. De engelen gaven woorden van God door aan Maria, zo valt er te lezen. 'Zijn naam is de Messias, Jezus, de zoon van Maria, in aanzien in de wereld en in het hiernamaals, en behorend tot degenen die nabij God zijn.'

Op sociale media kreeg de rechter lof, onder meer van premier Saad Hariri en de maronitische geestelijke Rouphael Zgheib. Laatstgenoemde zei: "De rechter besefte dat de jongens, al zijn ze moslim, niets wisten over de Koran, en koos een straf als deze om hen zowel respect voor hun eigen religie te leren als voor de godsdiensten van degenen die geen moslim zijn."