Mariano Gagnon (1929-2017): na zijn ontdekking van Eden volgde een exodus uit de hel

Als 40-jarige franciscaanse priester kwam Mariano Gagnon eind jaren zestig in contact met de Asháninka indianen, die in de onherbergzame vallei van de Ene Rivier hun oude cultuur hadden behouden. Dat moest zo blijven, vond hij, al waren aanpassingen nodig om overleven voor deze met pijl en boog jagende en maniok verbouwende nomaden mogelijk te maken.

De Amerikaan had nooit eerder zulke deugdzame mensen ontmoet, vrij van pretentie, berekening of praalzucht. "Ze liegen nooit en hebben respect voor persoonlijk eigendom." Deze deugden maakten hen in een moderne samenleving kwetsbaar, net als het ontbreken van medische voorzieningen. "Ik moet ze voorbereiden op wat komen gaat." Wat er kwam, voorzag hij niet.

Onder zijn leiding kwam vanaf 1969 de verwaarloosde missiepost Cutivereni tot bloei. Nabij de samenvloeiing van twee rivieren werd een dorp voor 700 mensen gebouwd, met dorpsplein, kapel, generatorhuis, apotheek, een door protestanten gerunde tweetalige school en een landingsbaan.

Gagnon kwam zelfs in botsing met zijn orde, toen hij de verdeelde geraakte indianen voor hun verdediging van geweren en handgranaten voorzag. Daarmee was de totale oorlog met het revolutionaire Lichtend Pad een feit. En was de priester voor de Peruaanse overheid een ongewenste contrarevolutionair geworden.

In vier jaar tijd bouwde hij zijn missie weer op, daarbij een nieuwe bedreiging negerend: de guerrillabeweging Lichtend Pad drong steeds verder het gebied van de Asháninkas met hun eigenwijze priester binnen. Zijn verzet leidde in 1989 opnieuw tot vernietiging van de missie en gruwelijke moordpartijen. En de dreiging tot vernietiging van het volk als hij niet vertrok.

Gagnon weigerde hun commissie en dreigde 'zijn' volk te verlaten als de indianen ingingen op aanbiedingen om coca te verbouwen. Nadat hij de Peruaanse politie en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration had ingelicht, werd tijdens zijn verblijf in Lima het dorp platgebrand.

De kettingrokende missionaris trad niet op tegen culturele gewoonten als polygamie of topless lopen. Van de realisering van een beschermd reservaat, zoals hij de onverschillige Peruaanse overheid had voorgesteld, kwam niets terecht.

Vreemde taal

Hij boog pas toen de Amerikanen de landingsbaan, de enige snelle vlucht- en bevoorradingsroute, vernietigden om van het drugsverkeer af te zijn. Te voet begon hij in april 1990 met 230 indianen een vijfdaagse trektocht door een natgeregende jungle het Andesgebergte in, zich onderweg voedend met wormen. Ook in hun nieuwe dorp werden ze door het oprukkende Lichtend Pad bedreigd.

Amerika en Peru wilden niet helpen. Slechts de jonge piloot Armando Velarde was daartoe bereid. Met zijn Cessna, zonder zuurstofmaskers en navigatiehulp vliegend over pieken van meer dan 4000 meter hoogte, bracht hij met tientallen vluchten in drie dagen 169 mensen in veiligheid in Machiguenga gebied, 35 minuten vliegen verderop.

Daar kwamen de indianen onder de hoede van dominicanen, hetgeen na 22 jaar het einde betekende van de band tussen Gagnon en de Asháninka. Hun taal had hij nooit leren spreken.

Joseph Theodore Gagnon werd in 1929 geboren in New Hampshire en overleed op 28 april 2017 in Lima.