Marechaussee treft grote lading drugs aan op marinierskazerne Doorn

De lading werd maandag ontdekt door personeel van de marine, daarop is de marechaussee ingeschakeld. Die meldt het nieuws vandaag op Twitter. Volgens een woordvoerder gaat het om tientallen kilo's.

Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De onderschepte partij drugs is naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd voor nader onderzoek. Over de herkomst kon de marechaussee nog niets zeggen. Gezien de hoeveelheid was de drugs waarschijnlijk bedoeld om te verhandelen en niet voor eigen gebruik, aldus een woordvoerder.

De kazerne in Doorn moet in 2022 haar deuren sluiten. De mariniers verhuizen dan naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Dat zorgt voor veel verzet onder de mariniers. Veel van hen dreigen met ontslag omdat ze niet vanwege hun werk willen verhuizen.

