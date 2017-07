Marechaussee krijgt hulp van 'burgerreservisten' om de rijen op Schiphol aan te kunnen

Tot dusver gaat het om reservisten met een militaire achtergrond, zegt Alfred Ellwanger van de Koninklijke Marechaussee. Voornamelijk oud-marechaussees of van de politie afkomstig. Maar volgens Marver zijn er plannen om gewone burgers met een opleiding van zes weken op de stoel van de marechaussee te zetten.

Zeker in een drukke periode is de marechaussee altijd op zoek naar mogelijkheden om het personeel te ontlasten, zegt Ellwanger. “Deze zomer wordt begonnen met een proef begonnen met één reservist. Hij heeft de algemene militaire opleiding gevolgd en een beperkte opleiding gehad om achter de balie te kunnen werken.” Deze reservist mag geen wapen dragen – de training die hiervoor verplicht is, heeft hij niet gevolgd. “Hij heeft basiskennis van grensbewaking, documentenherkenning, en werkt altijd met een ervaren en gewapende collega.”

Wachtrijen

Sven Schuitema, voorzitter van Marver, snapt het probleem. In de meivakantie dit jaar ontstonden er lange wachtrijen op Schiphol, waardoor sommige reizigers het vliegtuig misten. “Maar ik sta liever wat langer in de rij dan dat de kans bestaat dat er een jihadist wordt doorgelaten”, voegt hij eraan toe. “Er moet volwaardig opgeleide marechaussee achter de balie werken. Het is een vak.”

Als de pilot is afgelopen, waarschijnlijk na de zomer, kijkt de marechaussee of de proef herhaald wordt en welke trainingen erbij moeten. “Als we ermee verder gaan, dan zal dat altijd zijn met mensen die tenminste de algemene militaire opleiding hebben gedaan, en opgeleid zijn voor taken die ze moeten uitvoeren.”