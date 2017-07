Marco Minnaard is de volgende Zeeuwse doorbijter

Professionele wielrenners zijn in Zeeland op een hand te tellen. Maar, en dat zet Zeeland op eenzame afstand, de coureurs die de trotse leeuw van hun geboortegrond verdedigen, zijn stuk voor stuk ijzervreters. Joo de Roo, Cees Priem, Maarten Ducrot en Johnny Hoogerland om maar een paar te noemen, excelleerden op het onderdeel onverzettelijkheid.

Marco Minnaard moet even slikken bij die vergelijking. Onverzettelijk? "Mwwh", lacht de Zeeuwse debutant als hij zich opmaakt om het presentieblad te tekenen voor de start van de vierde etappe. Hij heeft best wel wat in zijn mars maar zegt dat met een omweg. "Voor mij zijn de openingsetappes deze week eigenlijk te vlak. Ik hoop later in de Tour, in de bergetappes, mijn kans te pakken."

Als Raas spreekt, luister je, weet Minnaard

Minnaard dacht toen hij in 2012 een kans kreeg bij de opleidingsploeg van Rabo dat hij als mountainbiker geschapen was voor de kasseien. Een algemeen klassement rijden klonk als een abstracte term. Twee jaar later loodste de ploeg hem vanwege een knieblessure. Het was Jan Raas, de meest gelouterde Zeeuw sinds Michiel de Ruyter, die hem in 2014 aanprees bij zijn huidige ploeg Wanty. Daar zwichtten ze voor Minnaards onbuigzaamheid in de koers. Waar anderen na twee weken de kracht uit hun benen voelen wegvloeien, bijt de inwoner van Wemeldinge zijn tong voor de derde keer stuk. Het is zijn uithoudingsvermogen dat hem een Tourticket opleverde.

Streekgenoot "Jan Raas was zondag bij de Tour. Dat schijnt bijzonder te zijn want hij mijdt alle publiciteit. En ook nog eens speciaal voor mij." Minnaard noemt hem 'streekgenoot' in plaats van 'groot kampioen' of woorden van gelijke strekking. Het zegt het nodige over de welhaast iconische status die Raas in Zeeland geniet. "Wat Raas tegen mij zei? Dat ik mijn verstand moet gebruiken. Dat ik er aan moet denken dat de Tour uit drie heel zware weken bestaat. En dat ik de Ronde heel goed moet indelen." Als Raas spreekt, luister je, weet Minnaard. "Als je een paar keer te diep gaat, kan dat funest zijn voor de laatste week, vertelde hij. Ik heb het maar in mijn oren geknoopt." Wanty kreeg een wildcard voor deze Tour, en geeft als enige ploeg dezer dagen nog wat kleur aan het fletse behang. Er zit elke dag wel een renner mee in de ontsnapping. De stem van Raas die ooit met Wantys ploegleider Hilaire Van der Schueren snode aanvalsplannen smeedde, klinkt er overduidelijk in door. Minnaard: "Wij hopen maar dat wij een keer raak schieten." Tot nu toe is hij tevreden. "Wij hebben het ploegenklassement gewonnen, de prijs voor de aanvalslust en wij zitten dagelijks mee voorin." De Tourdebutant geniet. "Nu het wat rustiger wordt, merk ik hoe overweldigend de eerste indrukken waren. Je wordt geleefd vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je naar bed gaat. Maar wat kan mij dat schelen?"

