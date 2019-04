Marco Kroon wordt vervolgd voor wangedrag en mag zijn uniform voorlopig niet dragen

Volgens een woordvoerder van Defensie is Kroon geschorst gezien de ernst van de beschuldigingen. Kroon die als drager van de Militaire Willemorde een iconische oorlogsheld voor Defensie zou moeten zijn, werd met carnaval door de Brabantse politie aangesproken omdat hij in het openbaar stond te urineren. In de woordenwisseling die daarop ontstond, gaf hij een politieman een achterwaartse kopstoot. Daarop belandde hij een nacht in de cel.

Justitie liet na onderzoek vrijdag weten dat Kroon wordt vervolgd voor schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling. Justitie zet de laatste jaren extra zwaar in op gevallen waarbij ordehandhavers en hulpverleners worden aangevallen door publiek. Dat juist Kroon zich daaraan schuldig zou hebben gemaakt, is daarom extra pijnlijk.

Mocht Kroon een celstraf van een jaar of meer krijgen of oneervol ontslagen worden, dan wordt de Willemsorde hem definitief afgenomen

Kroon, gedecoreerd vanwege zijn dappere optreden in Afghanistan, is momenteel Inspecteur der Krijgsmacht. Hij mag zich tijdens zijn schorsing niet in uniform vertonen en ook geen militaire terreinen betreden, of dit moet op uitnodiging van de commandant zijn. Hij kan ook niet aanwezig zijn bij officiële gelegenheden zoals Dodenherdenking op 4 mei. Mocht Kroon een celstraf van een jaar of meer krijgen of oneervol ontslagen worden, dan wordt de Willemsorde hem definitief afgenomen. Bij een eerdere zaak tegen hem heeft Kroon zelf aangegeven dat hij bij een veroordeling van een ernstig feit zelf afziet van zijn decoraties.

Stroomstootwapens Kroon werd in 2010 ook al vervolgd wegens overtreding van de opiumwet omdat hij cocaïne gebruikt zou hebben en van de wet wapens en munitie. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken van drugsbezit, maar kreeg wel een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur voor het bezit van vier stroomstootwapens. Vorig jaar kwam Kroon opnieuw in de publiciteit met een oncontroleerbaar verhaal dat hij in 2007 in Afghanistan zou zij ontvoerd en verkracht. Toen hij na zijn vrijlating de dader opnieuw tegenkwam, zo zei hij, heeft hij hem met zijn dienstwapen gedood. Dit incident had hij nooit aan Defensie gemeld. Het is nooit komen vast te staan of deze gebeurtenissen ook werkelijk hebben plaatsgevonden. Langdurig onderzoek van justitie bood geen definitief uitsluitsel.

