March for our Lives: Vastbesloten jongeren meten zich met overtuigde wapenbezitters

Spreker na spreker op de demonstratie March for our Lives in Washington hamert op het falen van politici bij het voorkomen van aanslagen op scholen, zoals die in Parkland in Florida op 14 februari, de directe aanleiding voor de demonstratie. Er waren leerlingen van de Marjory Stoneman Douglas school in die plaats, landelijke bekendheden inmiddels door hun welsprekend gebrachte, radicale boodschap: dit nooit meer.

Maar de honderdduizenden demonstranten hoorden ook Zion Kelly (17) uit Washington vertellen over de dood van zijn tweelingbroer Zaire in september vorig jaar, onderweg van school naar huis. En de elfjarige Naomi Wadler uit Virginia aandacht vragen voor de vele doden door wapengeweld van Afro-Amerikaanse kinderen in de VS, die lang niet zoveel aandacht krijgen als de slachtoffers van grote school-schietpartijen.

En wie denkt dat die kleine, maar vol zelfvertrouwen sprekende Wadler dat voorgezegd kreeg, of dat ze niet begrijpt waar het over gaat, kreeg weerwerk van haar persoonlijk: "Mensen hebben gezegd dat ik een werktuig ben van een volwassene zonder naam. Niet waar. Mijn vrienden en ik mogen dan nog maar elf zijn, en nog op de lagere school zitten, maar we weten het. En we weten dat we nog maar zeven korte jaren te gaan hebben voordat wij ook mogen stemmen."

Bij veel voorstanders van strengere regels zijn vuurwapens maar een van de vele onderwerpen waarop ze hun stemgedrag baseren

Stemmen, dat is waar het de scholieren van de Stoneman Douglas-school, de drijvende kracht achter de demonstratie, om begonnen is. Bij de eerstvolgende verkiezingen, in november, voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat, moeten politici afgestraft worden die zich keren tegen het beter reguleren van vuurwapens, of geld aannemen van de invloedrijke vereniging van vuurwapenbezitters, de NRA.

Angst voor de NRA Op de demonstratie zaterdag werden prijsstickers uitgedeeld om op je lichaam te plakken: $1,05 dollar, ongeveer 85 eurocent: het totale bedrag dat senator Marco Rubio van de organisatie heeft gekregen, gedeeld door het aantal scholieren en studenten in zijn staat Florida. De boodschap: zoveel is een mensenleven hem waard. De NRA slaagt er al jaren in strengere regels voor vuurwapenbezit tegen te houden. © AFP Republikeinse politici zijn er op gebrand de officiële goedkeuring van de organisatie te krijgen. Maar ook Democraten in staten met veel wapenbezit zijn bang de woede van de NRA over zich af te roepen. Met als gevolg dat zelfs na geruchtmakende schietpartijen zoals die in Parkland, of vorig jaar in Las Vegas, nauwelijks stappen worden gezet om het aantal doden door vuurwapens (meer dan 30.000 per jaar) omlaag te krijgen. De organisatie leed weliswaar een nederlaag in Florida, dat besloot de minimumleeftijd voor het kopen van een geweer van 18 naar 21 jaar te brengen. Maar over een landelijke begrotingswet die vorige week werd aangenomen, het resultaat van stevig onderhandelen tussen Republikeinen en Democraten over een enorm aantal onderwerpen, kan de NRA dan weer tevreden zijn. Over vuurwapens wordt daarin geregeld dat federale onderzoeksinstituten zich weer in het onderwerp mogen verdiepen – maar er komt geen extra geld voor. Staten gaan er voor gestraft worden wanneer ze hun misdadigers niet aanmelden voor de lijst van mensen die geen wapens mogen hebben – maar de mazen die in dat controlesysteem zitten (verkoop tussen particulieren is bijvoorbeeld vrij) blijven wijd open staan.