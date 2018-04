Marathonstaking treft het Franse spoorwegbedrijf dat zucht onder 50 miljard schuld

De SNCF lijkt alle Franse kwalen in zich te verenigen: het bedrijf is te duur, er werken te veel mensen en de prestaties zijn matig. En vanwege de angst voor de vakbonden, is nooit veel gedaan om de toestand te verbeteren. Premier Alain Juppé probeerde het in 1995, maar beet in het stof toen er geen trein meer reed. Zijn opvolgers lieten de spoorwegen hierna vooral met rust.

Maar de tijden zijn veranderd. Het publiek is niet tevreden over de SNCF, die bijvoorbeeld niet in staat bleek technische problemen op te lossen die de laatste maanden herhaaldelijk voor chaos zorgden op het Parijse station Montparnasse. Bovendien heeft de schuld van het bedrijf een astronomische hoogte bereikt. Premier Édouard Philippe presenteerde onlangs de contouren van een plan dat de SNCF dan eindelijk gezond moet maken.

Zeker is dat Philippe haast heeft en dezelfde methode zal hanteren als vorig jaar bij hervormingen van de arbeidsmarkt. Met ordonnances, decreten, zal hij de parlementaire behandeling drastisch beperken. Voor de zomer moet de statuutkwestie geregeld zijn, want dan wil president Emmanuel Macron beginnen met de hervorming van het pensioenstelsel dat ook al in zijn voegen kraakt.

Op dit moment valt maar liefst 92 procent van de 150.000 SNCF-medewerkers onder het regime. Aan hun rechten belooft Philippe niet te tornen. Maar iedereen die in de toekomst bij de SNCF aan de slag gaat, krijgt te maken met gewone arbeidsvoorwaarden. Wanneer deze revolutie precies in moet gaan, is nog niet bekend.

Als eerste moet het speciale 'statuut' voor spoorwegpersoneel eraan geloven. De werknemers van de SNCF gaan nu nog met pensioen met 57 of - in het geval van de machinisten - 52 jaar. Ze hebben beduidend meer vakantiedagen dan gewone werknemers en kunnen nauwelijks ontslagen worden. Het regime, dat dateert uit 1920, heeft nog meer voordelen. Bij de SNCF verdien je meer: een gemiddeld brutomaandsalaris van 1940 euro tegen 1760 euro in de marktsector. En reizen kost vrijwel niets: voor het personeel zijn alle kaartjes gratis, kinderen en partners betalen maar 10 procent. Zelfs de ouders, grootouders en schoonouders van de cheminots profiteren mee. Zij mogen vier keer per jaar gratis naar een bestemming naar keuze.

Onrendabele lijnen

De sanering van het spoor is hiermee nog lang niet klaar. Jean-Cyril Spinetta, de voormalige baas van Air France-KLM adviseerde Philippe vorige week zo veel mogelijk onrendabele lijnen op te heffen. De 'kleine lijnen' (9000 kilometer spoor) slokken nu 16 procent van de investeringen op, terwijl maar 2 procent van de reizigers er gebruik van maakt.

De schuld bedraagt ruim 50 miljard euro, evenveel als de Franse on­der­wijs­be­gro­ting

Toch wil Philippe hier niet aan. Deze verbindingen zijn van belang voor burgers in afgelegen gebieden. Zij vinden nu al vaak dat Parijs hen in de steek laat door bijvoorbeeld een postkantoor, een school of een ziekenhuis te sluiten. Philippe kan deze pijnlijke ingreep nog even uitstellen, maar dat er iets moet gebeuren aan het probleem van de schuld is duidelijk. Eind jaren negentig bedroeg deze nog zo'n 30 miljard euro, nu is dat meer dan 50 miljard, een bedrag dat overeenkomt met de onderwijsbegroting. En dat ondanks de ruime subsidie van bijna vijftien miljard euro die het bedrijf jaarlijks ontvangt.

De laatste jaren werd het ene gat met het andere gevuld, waarbij vooral railbeheerder SNCF Réseau - onderhoud, renovatie, en aanleg van nieuw spoor - aan het kortste eind trok. De SNCF zal ongetwijfeld de status verliezen van beschermde overheidsonderneming die niet failliet kan gaan. Als naamloze vennootschap is de staat niet langer de enige aandeelhouder en kan het bedrijf niet meer onbegrensd op de pof leven. Dit is ook de wens van de Europese Commissie. Want de huidige toestand kan leiden tot concurrentievervalsing nu Frankrijk vanaf 2021 het spoor moet openen voor andere aanbieders.

