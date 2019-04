Marathonloper Eliud Kipchoge is opnieuw onaantastbaar

Na 25 kilometer neemt Eliud Kipchoge de leiding over. Het werk van de tempomakers zit erop in de marathon van Londen. De wereldrecordhouder voelt zich goed. Alles gaat volgens plan, zoals het de laatste jaren eigenlijk steeds volgens plan gaat.

De 34-jarige Keniaan bepaalt vanaf nu het tempo. Mosinet Geremew uit Ethiopië kan het nog tot veertig kilometer bijhouden. Op het moment dat Kipchoge naar rechts zwiept om zijn laatste bidon te pakken, is ook zijn laatste concurrent gezien.

De atleet kijkt voor de zekerheid nog twee, drie keer over zijn schouder. Het is eigenlijk niet nodig, want hij gaat met groot machtsvertoon naar zijn tiende marathonoverwinning. Hij zet een razendsnelle tijd neer: 2.02.37, slechts 58 seconden boven zijn eigen wereldrecord van 2.01.39 dat hij vorig jaar in Berlijn liep.

Zijn tijd in Londen is de tweede tijd ooit gelopen, tevens de snelste marathon door de straten van Londen ooit. Het vorige parcoursrecord van 2.03.05 had Kipchoge in 2016 gelopen. Hij won er al vier keer.

Van tevoren was er nog een hele show gebouwd om de strijd tussen de Brit Mo Farah en Kipchoge. Ze werden boksend op de foto gezet bij de Tower Bridge. Een andere foto toonde de twee olympisch kampioenen met de voorhoofden tegen elkaar terwijl ze elkaar diep in de ogen keken. Sir Mo, in 2016 door koningin Elizabeth geridderd, zou het Kipchoge lastig gaan maken. Daar bleek allemaal niets van waar. Farah kon het halverwege al niet meer bijhouden, maar finishte toch nog als vijfde in een tijd van 2.05.39.

Compressiemouwen

Eliud Kipchoge is zoveel beter dan de rest, dat hij nog maar één concurrent over heeft. Hijzelf. Het verschil met andere marathonlopers zit hem, naast een getalenteerd lijf, vooral in zijn hoofd. Kipchoge denkt veel na over zijn sport. Hij leest boeken waar hij spreuken uit haalt die hem motiveren. Hij staat open voor een wetenschappelijke benadering van sport.

Als het team dat over de schoenen gaat iets wil weten over een zool, hoeft hij slechts te bladeren in zijn aantekeningenschriftje. De Keniaan weet dat de mensen die met hem werken graag de precieze details willen weten over hoe iets voelt, dus schrijft hij dat vaak alvast op. Nieuwe voeding, andere demping, aerodynamische strips op de kleren, compressiemouwen. Noem iets op en Kipchoge staat er voor open. Niet dat hij elke keer iets anders doet, juist in de monotone voorbereiding in het trainingskamp op hoogte legt hij de basis voor het succes op de grote marathons. De rest laat hij aan zijn team over.

Er moet iets heel geks gebeuren wil de Keniaan niet ook volgend jaar zijn olympische titel prolongeren in Tokio. Hij is de beste marathonloper van dit moment, velen denken dat hij de beste marathonloper is die er ooit zal zijn.