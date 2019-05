Maradona die Maradona afkraakt: betere reclame is er niet

Het begon zondag. Maradona zou eregast moeten zijn, maar de voormalig voetballer was er niet bij toen in het Franse Cannes de première werd vertoond van ‘Diego Maradona’. Hij had naar verluidt een schouderblessure.

Maffia en drugs Diego Maradona schetst vooral het leven van de topspeler in Napels eind jaren tachtig, de plek waar hij zijn succesvolste periode doorbracht. Er zijn unieke beelden uit zijn carrière in te zien, maar ook gaat het over banden met de maffia en zijn drugsverslaving. Regisseur Asif Kapadia maakte al de bekroonde documentaires ‘Amy’ (2015, over Amy Winehouse) en ‘Senna’ (2010, over Ayrton Senna). Nu waagde hij zich aan de excentrieke Argentijnse voetbalster. Het portret zou een emotioneel weerzien voor de voetballer worden, zo omschreef de regisseur de twee uur durende film. Maar Maradona zelf roept op niet te kijken. Hij is het namelijk niet eens met de filmposter. Daarop staat: Diego Maradona. Rebel. Held. Oplichter. God. Ik houd niet van de titel, dus ook niet van de film Diego Maradona

Toorn Woord nummer drie wekte de toorn bij Maradona, die in een uitgebreid interview met de Spaanstalige zender Univision onder meer inging op de docu. Een oplichter is hij nooit geweest, vindt hij. “Ik speelde voetbal en werd betaald om achter een bal aan te lopen, maar ik heb nooit iemand opgelicht”, zegt hij. “Als ze op die manier mensen willen trekken, doen ze het verkeerd. Ik houd niet van de titel, dus ook niet van de film.” Maradona was dus ook niet bij de première. Een truc om de aandacht niet op de documentaire te vestigen? Als dat de bedoeling was, is hij in ieder geval te laat. Maradona die een portret van Maradona afkraakt. Betere reclame voor de documentaire is er eigenlijk niet.

