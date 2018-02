Mannen rijden harder en verdienen daardoor meer bij Uber

Dit blijkt uit onderzoek van Stanford University, de universiteit van Chicago en Uber zelf. De onderzoekers analyseerden de ritgegevens van ongeveer 1,88 miljoen chauffeurs van januari 2015 tot maart 2017.

Bij het uitsplitsen van deze gegevens op geslacht viel het de onderzoekers op dat er zelfs bij Uber sprake is van een loonkloof. En dat is verrassend. De Uber-app maakt namelijk geen onderscheid op geslacht. Chauffeurs en passagiers kunnen het geslacht van de ander niet zien. Het bedrijf geeft zelfs hoog op van de genderneutraliteit van het computeralgoritme dat de ritten verdeelt.

Mannen rijden harder en agressiever. Hierdoor kunnen ze meer opdrachten aannemen en stijgen hun verdiensten.

Dat er toch sprake is van een loonkloof tussen de seksen komt volgens de onderzoekers door een verschillende factoren. De eerste factor is de rijstijl. Mannen rijden harder en agressiever. Hierdoor kunnen ze meer opdrachten aannemen en stijgen hun verdiensten. Mannen rijden sowieso harder dan vrouwen ook als er niks te verdienen valt. Dit blijkt uit The National Highway Travel Survey. Een onderzoek naar het rijgedrag van 150.000 Amerikaanse huishoudens.

De tweede factor is ervaring. Doordat mannen harder rijden en daardoor meer klussen kunnen aannemen, doen ze meer ervaring op. Ervaring zowel op de weg als met gebruik van de app. Dankzij ervaring weten chauffeurs welke ritjes lucratief zijn en welke niet. Een chauffeur die meer dan 2500 Uber-ritjes heeft gereden, verdient 14 procent meer dan een chauffeur met minder dan 100 ritjes achter de rug. Daarnaast houden mannen het langer vol als Uber-chauffeur. Het percentage vrouwelijke chauffeurs dat stopt, is namelijk hoger.