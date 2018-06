Managers ABN Amro hekelen de gebrekkige leiding van hun bank

Een groep van 21 hooggeplaatste managers van ABN Amro heeft de financiële toezichthouders en het ministerie van financiën gewaarschuwd dat de bank door een vertrouwenscrisis vleugellam is geworden. Volgens de groep mist de huidige topman Kees Dijkhuizen leiderschap en is er van strategie nauwelijks sprake bij de bank. In een anonieme brief, in handen van Het Financieele Dagblad (FD) slaan de managers alarm.

De brief werd al in januari verstuurd naar toezichthouders De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten, en aan de grootaandeelhouder financiën. De anonieme afzenders van de brief laten het FD nu weten dat de situatie nijpend is en zij sindsdien geen verbeteringen hebben gezien. In de brief vragen de managers aan de toezichthouders om in actie te komen.

Jammer Bestuursvoorzitter Dijkhuizen reageerde gistermiddag in een mail aan het personeel op de berichtgeving. Hierin schrijft hij: 'Ik vind het jammer dat er medewerkers zijn die menen (weer) de media te moeten opzoeken. Dat vind ik uitermate vervelend. Ik begrijp dat verandering zorgen kan oproepen, maar deel die zorgen niet.' Dijkhuizen, die vorig jaar aantrad als nieuwe topman bij de bank, erkent dat ABN Amro een roerige tijd achter de rug heeft. Zo botste president-commissaris Olga Zoutendijk met oud-topman Gerrit Zalm, wat de oud- minister zijn positie kostte. Pas na het verzenden van de anonieme brief kondigde Zoutendijk aan per direct de bank te verlaten.

De weg naar voren Dijkhuizen is het er niet mee eens dat de situatie bij de bank nog steeds alarmerend is. 'De periode waarover wordt gepraat, ligt wat mij betreft dan ook achter ons', schrijft hij. De bestuursvoorzitter krijgt bijval van minister van financiën Wopke Hoekstra. "We weten allemaal dat de bank door een moeilijke fase is gegaan, de bank moet nu gewoon weer de weg naar voren vinden." Het probleem met anonieme brieven is dat je niet weet wie ze heeft geschreven en je kunt ook niet terugschrijven Vorige week maakte ABN Amro bekend dat de voormalige financiële topman Tom de Swaan de nieuwe president-commissaris wordt bij de bank. Hoekstra zegt 'zeer tevreden' te zijn met de aanstelling van De Swaan.