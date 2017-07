Man uit Lopik opgepakt voor doden zwangere vriendin

De politie arresteerde de man in een natuurgebied in het Utrechtse Linschoten. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan verwondingen. Wat voor verwondingen de verdachte heeft, kon de politie dinsdagavond nog niet zeggen.

Lees verder na de advertentie

De zwangere vrouw werd maandagavond doodgestoken in hun huis aan de Lekdijk-Oost in Lopik. Direct na het incident werd de partner van de vrouw aangemerkt als verdachte. Een arrestatieteam viel de woning binnen, maar toen was de man al gevlucht.

Op Facebook heeft de verdachte een - inmiddels verwijderd - bericht geplaatst waarin hij impliceert zijn vriendin iets aangedaan te hebben. De vrouw zou de verdachte zwart maken en hem zijn ongeboren kind willen ontnemen.

De verdachte is na de steekpartij vermoedelijk met de auto weggereden. De 34-jarige vrouw overleed ter plekke. Dinsdagmiddag werd de auto van de man gevonden bij een bosgebied langs de snelweg A12 niet ver van het kasteel Huis te Linschoten. Verschillende politiediensten, waaronder de Mobiele Eenheid, zochten naar de verdachte. Ook cirkelde urenlang een politiehelikopter boven het gebied.

Burgemeester Jan Pieter Lokker vraagt op de internetpagina van de gemeente Lopik om terughoudend te zijn bij het benaderen van de familie. ,,Veel inwoners kennen de betrokkenen. Dit vreselijke feit heeft veel impact op onze kleine en hechte gemeenschap. Ik verzoek mensen om terughoudend te zijn in het benaderen van familie. Ze zullen de rust en de ruimte nodig hebben om deze vreselijke gebeurtenis te kunnen verwerken.''

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.