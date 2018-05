Man steekt met mes in op passanten in Parijs, dader neergeschoten

De steekpartij vond rond 21 uur plaats in de buurt van de Opéra Garnier, in het tweede arrondissement van de stad. Volgens de Franse krant Le Parisien zijn er zeker acht gewonden gevallen, een van de slachtoffers is overleden. Enkele slachtoffers zouden ernstig gewond zijn.

Lees verder na de advertentie

De Franse minister van binnenlandse zaken, Gérard Collomb, laat via Twitter weten dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers. Hij prijst daarnaast de "koelbloedige politiediensten" die de aanvaller wisten te neutraliseren.

Over een motief is nog niets bekend. Justitie bekijkt nog of de zaak zal worden doorgespeeld naar de openbaar aanklager die belast is met terrorismebestrijding.