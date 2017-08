Man steekt mensen op straat neer in Finse stad Turku, twee doden

De politie zoekt nog naar meerdere andere verdachten en heeft het publiek gevraagd het centrum van de stad te mijden in verband met het onderzoek.

In de stad worden verschillende gebouwen, waaronder een winkelcentrum, ontruimd. Ook de beveiliging op het vliegveld van Helsinki en in Finse treinstations is opgevoerd als reactie op de steekpartij.

Ooggetuigen zeiden eerder al tegen de Finse tv-zender YLE dat er verschillende mensen gewond op de grond lagen op het marktplein. De woordvoerder van het plaatselijke ziekenhuis heeft aan persbureau STT laten weten dat er momenteel acht slachtoffers worden behandeld.

De Finse media berichtten in eerste instantie dat één persoon om het leven was gekomen bij de aanslag. Ooggetuigen hadden een lichaam zien liggen op het marktplein dat bedekt was met een laken. De Finse politie bracht later naar buiten dat er nog een dodelijk slachtoffer was gevallen.

De aanval vond plaats op het marktplein Puutori in de binnenstad van Turku, in het zuidwesten van Finland. Verschillenden mensen zouden nog zijn ontkomen aan de aanvaller door een nabijgelegen café in te vluchten.

First footage of a 'stabbing attack with multiple injuries' in Turku, Finland pic.twitter.com/5sMDf9Olo2 — Voice of Europe (@V_of_Europe) 18 augustus 2017

