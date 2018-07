Man steekt in op buspassagiers in Noord-Duitse stad Lübeck

Volgens ooggetuigen haalde de dader in de volle lijnbus plotseling een keukenmes tevoorschijn, waarmee hij op medepassagiers begon in te steken. De chauffeur stopte snel en opende de deuren, waardoor passagiers konden ontsnappen. De dader viel ook de chauffeur aan.

Volgens de politie werd de man overmeesterd door medereizigers, die hem overdroegen aan agenten. De lokale krant Lübecker Nachrichten meldt dat de dader een 34-jarige Duitser is van Iraanse afkomst. Hij zou in de bus ook een rugzak hebben achtergelaten, die na het incident werd onderzocht door experts. Maar over zijn motief was gisteravond nog niks bekend. “Niets kan worden uitgesloten, ook een terroristische achtergrond niet”, zei hoofdaanklaagster Ulla Hingst tegen de krant.

De lijnbus was onderweg naar het stadsdeel Travemünde, waar momenteel een groot zeilevenement plaatsvindt, de Travemünder Woche. Daar komen elk jaar honderdduizenden mensen op af.