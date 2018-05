Man schiet twee agenten en een passant dood in Luik

De man begon rond half elf vanochtend te schieten op twee agenten bij het café Aux Augustins in de Augustinstraat. Het parket van Luik bevestigde dat de dader de agenten bedreigde met een mes en vervolgens het wapen van een van hen heeft weten te bemachtigen. Na de agenten te hebben neergeschoten, loste de dader ook een dodelijk schot op een persoon in een voorbijrijdende auto. De man vluchtte naar een nabijgelegen school en gijzelde daar een schoonmaakster. De leerlingen van dit atheneum zijn in veiligheid gebracht, meldde de burgemeester van Luik, Willy Demeyer op Twitter.

Twee andere agenten van een interventie-eenheid zijn bij de schietpartij gewond geraakt, maakte de politie van Luik bekend. Tijdens de gijzeling is de dader doodgeschoten, aldus het parket in de stad. De schoonmaakster zou met de schrik zijn vrijgekomen. Hoe de gewonde agenten eraan toe zijn is nog onduidelijk. De buurt rond de Boulevard d'Avroy is afgezet.

De Belgische minister van binnenlandse zaken en veiligheid Jan Jambon meldde in een bericht op Twitter dat 'het CrisiscenterBE de situatie in kaart brengt'. 'Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik', aldus Jambon.

Wat het motief van de dader is, is nog onduidelijk. Volgens getuigen riep de man 'Allahu Akbar'. Bronnen zouden aan de krant De Morgen hebben bevestigd dat de man gisteren is vrijgekomen uit de gevangenis wegens een verlof. Hij zou vastzitten voor drugsfeiten en kleine criminaliteit, niet wegens radicalisme of terreur.

Het dreigingsniveau in België blijft op 2 op een schaal van 4, maakte het Crisiscentrum bekend.

Luik ligt onder Maastricht en heeft ruim een miljoen inwoners.

